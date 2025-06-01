  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
العيسوي يلتقي شيوخ ووجهاء الجفر للوقوف على مطالب واحتياجات القضاء

العيسوي يلتقي شيوخ ووجهاء الجفر للوقوف على مطالب واحتياجات القضاء

2025-06-01 03:07:53
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية، التقى رئيس الديوان الملكي الهاشمي، يوسف حسن العيسوي، رئيس لجنة متابعة تنفيذ مبادرات جلالة الملك، اليوم الأحد، في قضاء الجفر بمحافظة معان، شيوخ ووجهاء وممثلي المجتمع المحلي من أبناء القضاء.
ويأتي اللقاء متابعةً لزيارة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى قضاء الجفر، الأربعاء الماضي، ولقائه وجهاء من أبناء القضاء، في إطار النهج الملكي التواصلي المباشر مع المواطنين.
وحضر اللقاء وزير المياه والري رائد أبو السعود ووزير الأشغال العامة والإسكان ماهر أبو السمن، ووزير الزراعة خالد الحنيفات، ووزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، ومحافظ معان حسن الجبور، وأمين عام وزارة الصحة رائد الشبول، ومدير دائرة الأراضي والمساحة أحمد العموش ومدير شرطة البادية الجنوبية العميد هاني العويدات، ومدير القضاء أمين الشعيبات.
وأكد العيسوي أن اللقاء جاء بتكليف مباشر من جلالة الملك، لمواصلة الحوار مع وجهاء وأبناء قضاء الجفر، والوقوف على مطالبهم، والعمل على متابعتها مع الجهات المختصة، وفق الإمكانيات والأولويات الحكومية.
ولفت إلى أن التوجيهات الملكية تركز باستمرار على تفعيل قنوات التواصل مع المواطنين في مختلف مناطق المملكة، والاستماع إلى مطالبهم واحتياجاتهم، والعمل على تلبية الممكن منها بالتنسيق مع الجهات المختصة، ووفق الإمكانيات المتاحة.
وأشار إلى أن هذا النهج يشكل جزءًا أساسيًا من رؤية جلالة الملك في تكريس التواصل الفاعل مع المواطنين من مختلف فئات المجتمع، بما يسهم في تطوير الخدمات والاستجابة للتحديات التنموية.
من جهتهم، ثمّن شيوخ ووجهاء وممثلي الجفر زيارة جلالة الملك، مؤكدين أن هذه الزيارة تجسّد النهج الهاشمي الراسخ في التواصل المباشر مع المواطنين، والاستماع إليهم من الميدان، والوقوف على احتياجاتهم عن كثب.
وأعربوا عن اعتزازهم باهتمام جلالته المستمر بقضاء الجفر، وحرصه الدائم على متابعة المطالب والعمل على تلبية الأولويات، بما يعزز فرص التنمية وتحسين واقع الخدمات في مختلف القطاعات.
وخلال اللقاء، عرض المتحدثون من وجهاء وأبناء قضاء الجفر حزمة من المطالب التنموية والخدمية في قطاعات الصحة والزراعة والتعليم والكهرباء والمياه والبنى التحتية، مؤكدين أنها تمثل احتياجات أساسية، وأن الاستجابة لها تسهم بشكل مباشر في تحسين نوعية الحياة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في المنطقة، مطالبين بترفيع قضاء الجفر الى لواء.
وطالبوا بـتفويض الأراضي الزراعية المزروعة فعليًا للمزارعين بدلا من عقود الإيجار السنوية، بما يضمن الاستقرار، كما دعوا إلى تزويدهم بالآليات والمعدات الزراعية والكوادر الفنية، وإيصال الكهرباء إلى المزارع لتقليل كلف التشغيل وزيادة الإنتاج.
كما طالبوا بالسماح لهم بصيانة وتنظيف الآبار الارتوازية المرخصة، وفتح وتأهيل الطرق الزراعية التي تخدم المزارعين وتُسهم في تخفيف كلفة الإنتاج، إلى جانب تشغيل أبنائهم في المشاريع الزراعية المقامة في المحافظة.
وفي محور المياه، دعوا إلى إيجاد حلول عاجلة لمشكلة ملوحة وعكورة المياه مياه الشرب في القضاء، مؤكدين أن استمرار الوضع الحالي يُشكل خطرًا على الصحة العامة، وفيما يتعلق بالمياه المخصصة للغايات الزراعية بينوا أنها مياه كبريتية مطالبين بتخفيض أسعارها وإعفائهم من المبالغ المتراكمة عليهم منذ سنوات طويلة.
كم شددوا على ضرورة إعادة تأهيل وصيانة طريق الجفر – الحسينية وطريق الجفر – الشيدية، مشيرين إلى أن هذه الطرق تُعد شريانًا حيويًا يربط القضاء بالمناطق المحيطة، وأن هذه الطرق في حالياً تشكل خطرا دائما وتتسبب بوقوع الحوادث.
وفي السياق ذاته، دعوا إلى إيصال الخدمات الأساسية من كهرباء ومياه وطرق إلى المنازل المقامة على أراضي خزينة الدولة، معتبرين أن بقاء هذه التجمعات خارج نطاق الخدمات يُفاقم التحديات المعيشية، ويؤشر إلى فجوة تنموية لا بد من معالجتها.
وتناول المتحدثون واقع الخدمات الصحية في المنطقة، مطالبين بـتخصيص قطعة أرض بمساحة خمسة دونمات لإنشاء مركز صحي عسكري يخدم أبناء القضاء ويوفر الرعاية الطبية لشرائح واسعة من المواطنين.
كما شددوا على ضرورة تزويد مركز صحي الجفر الشامل بالأجهزة الطبية والأطباء الاختصاصيين، والممرضين القانونيين وتحسين مستوى الخدمات الفنية المساندة كالأشعة والفحوصات المخبرية، بالإضافة إلى المطالبة بإنشاء مركز صحي أولي لخدمة قرية الشهيباء.
وفي الإطار ذاته، طالب الحضور بـإنشاء مركز متخصص لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، يوفر الرعاية اليومية والدعم النفسي والتأهيل المهني، نظراً لافتقار المنطقة لأي خدمات تُعنى بهذه الفئة التي تحتاج إلى رعاية خاصة ودعم مؤسس، لخدمة نحو (150) حالة من ذوي الإعاقة في القضاء.
أما في القطاع التعليم، فتم التأكيد على أهمية ترفيع مدرسة الملك عبدالله إلى ثانوية، وإنشاء مدرسة جديدة في الحي الغربي من الجفر، ومدرسة للإناث في قرية مثلث الشيدية، ومدرسة للذكور في قرية المدورة، وتزويد مدرسة الملكة رانيا العبدالله في الجفر بالتجهيزات والأدوات اللازمة، وفتح فرع صناعي وزراعي في مدرسة الجفر الثانوية، وصيانة مدرسة الشهيد معاذ الدماني.
ولفتوا إلى ضرورة تفعيل معهد التدريب المهني في الجفر، لتأهيل الشباب وتزويدهم بالمهارات الفنية للحصول على الوظائف في الشركات ومؤسسات القطاع الخاص العاملة في مناطق الجنوب.
وشدد الحضور على ضرورة توفير حافلة كبيرة مخصصة لنقل طلبة الجفر إلى جامعة الحسين بن طلال في الطفيلة، في ظل عدم وجود وسائل نقل كافية، مما يُشكل عائقًا أمام استكمال الطلبة لدراستهم الجامعية ويزيد من الضغوط المادية على ذويهم.
وفي هذا السياق، أعلن العيسوي أن جلالة الملك وجه خلال زيارته للقضاء بتوفير الحافلة من خلال المبادرات الملكية.
وطالب الحضور بضرورة تسهيل إجراءات دعم مشاريع الأسر المنتجة عبر أدوات تمويلية من خلال التنمية الاجتماعية وتقديم الإرشاد والمتابعة؛ لضمان استمرارية هذه المبادرات، وتوفير منافذ تسويقية حقيقية لها.
كما دعوا إلى تمكين المتقاعدين العسكريين من خلال منحهم أراضٍ لإقامة مشاريع زراعية تضمن مصدر دخل لهم وتُعيد توظيف خبراتهم الوطنية في مجالات تنموية.
أكد المتحدثون أهمية إلزام الشركات الصناعية الكبرى العاملة في محافظات الجنوب، بتدريب وتشغيل أبناء قضاء الجفر، المتعطلين عن العمل، الذين يقدر عددهم بنحو (700) شاب وشابة، ضمن برامج واضحة تضمن تزويدهم المهارات والتشغيل الفعلي لهم.
وفي مداخلاتهم، أجاب الوزراء على بعض الملاحظات التي أبداها أبناء الجفر، مؤكدين أن الحكومة ستعمل على دراسة وتنفيذ الممكن منها ضمن الإمكانات المتاحة، ووفق الأطر التشريعية والفنية المعمول بها.
من جهته، أكد وزير المياه والري رائد أبو السعود التزام الوزارة بدراسة مطالب الجفر، مشيرًا إلى أن مشكلة ملوحة وعكورة المياه تحظى بالأولوية، وسيُصار إلى تحديث شبكة المياه في المنطقة والعمل على حلّ مشكلة تنظيف وصيانة الآبار الارتوازية، بما يسهم في تحسين جودة المياه وتوفير مصادر آمنة للسكان والزراعة.
"فيما أشار وزير الأشغال العامة والإسكان، ماهر أبو السمن، إلى الإجراءات التي اتخذتها الوزارة فيما يتعلق بفتح وصيانة الطرق، وتوفير الشواخص التحذيرية والإرشادية المناسبة، ومتطلبات السلامة العامة على الطرق، موضحًا أن بعض الطرق تم طرح عطاءاتها بالفعل، فيما يجري إعداد عطاءات أخرى تمهيدًا لطرحها، مع تأكيده أن الطرق الواقعة خارج حدود البلديات فقط هي التي تندرج ضمن مسؤولية الوزارة المباشرة.
بدوره، أوضح وزير الزراعة خالد الحنيفات أن التوجيهات الملكية تضمنت توسعة مشروع الاستزراع السمكي الذي يُنفذ كمبادرة ملكية، على الأرض المحيطة بالمشروع ومساحتها تقارب (2000) دونم، وتشمل الخطة التوسع في الاستزراع السمكي وإدخال أصناف جديدة، والزراعات الحقلية والعلفية، ومشاريع التصنيع الغذائي، بالإضافة إلى طرح مشروع الأبيض الزراعي ومساحته (3000) دونم كفرصة استثمارية للقطاع الخاص، ومشروع زراعي آخر في منطقة عنيزة بمساحة (2000) دونم، وهذه المشاريع من شأنها توفير فرص عمل حقيقية لأبناء المنطق، كما اعرب عن استعداد الوزارة لتزويد مشروع الجفر الزراعي بالأليات المطلوبة والتعاون مع وزارة المياه والري لصيانة الآبار الارتوازية في المشروع.
وفيما يتعلق بالخدمات البيطرية، أكد الوزير أنه تم طرح عطاء لتأمين العلاجات البيطرية ، وسيتم توزيع اللقاحات في شهر تموز القادم، وتخصيص طبيب بيطري لخدمة المنطقة.
من ناحيتها، أوضحت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى في معرض ردها على طلب زيادة عدد المستفيدين من صندوق المعونة الوطنية، أن من تنطبق عليه شروط الاستفادة من الصندوق يمكنه الحصول على الدعم دون وجود سقوف عددية للمستفيدين، مشيرة إلى أنه تم استثناء أبناء منطقة الجفر من بعض الشروط تسهيلاً عليهم.
وبخصوص مطلب إنشاء مركز لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، بينت الوزيرة أنه سيتم تشغيل وحدة تدخل مبكر متنقلة في الوقت الراهن لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة وبمعدل يومين في الأسبوع، مؤكدة أنه في حال توفر مكان مناسب، فإن الوزارة جاهزة لافتتاح وحدة دائمة وتزويدها بجميع المتطلبات.
أما فيما يتعلق بدعم الأسر المنتجة، فأكدت بني مصطفى أن من تنطبق عليه الشروط سيحصل على قرض دون فوائد، وبأقساط ميسرة، في إطار دعم المشاريع الصغيرة وتحفيز العمل المجتمعي المنتج.
بدوره، قدم أمين عام وزارة الصحة رائد الشبول إيجازًا حول الواقع الصحي في قضاء الجفر، مؤكدًا أن جميع الملاحظات الواردة من المواطنين سيتم متابعتها عن كثب، بهدف رفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة.
من جهته، أوضح مدير عام دائرة الأراضي والمساحة أحمد العموش أن طلب تفويض الأراضي الزراعية اصطدم بوجود قضية منظورة أمام القضاء، مما استدعى اللجوء إلى عقود الإيجار المؤقتة كبديل قانوني حتى البت في القضية.
وفيما يخص المساكن المقامة على أراضي الخزينة، أكد أن الدائرة تعمل على إجراء مسح شامل لهذه المساكن بهدف إيصال الخدمات لها أولا قبل السير بإجراءات التفويض لاحقاً، لافتًا إلى أنه سيتم تخصيص قطعة أرض بمساحة خمسة دونمات لإقامة مركز صحي عسكري، استجابة لأحد المطالب الرئيسة التي طُرحت خلال اللقاء، في حال الموافقة من الجهات المختصة على إنشاء المركز الطبي.
وفي ختام اللقاء، قال العيسوي، إن جميع المطالب والاحتياجات والمقترحات التي طُرحت قد تم توثيقها، مؤكداً أن الديوان الملكي الهاشمي سيقوم بمتابعتها مع الوزارات والمؤسسات المعنية، لضمان تنفيذ ما أمكن منها، بما ينسجم مع برامج وخطط الحكومة، مشيرًا إلى أن جلالة الملك يتابع شخصيًا تفاصيل هذه اللقاءات، ويوجّه باستمرار لتوفير ما يلزم لخدمة أبناء الوطن.
كما أكد العيسوي حرصه على استمرار التواصل مع أبناء قضاء الجفر، مشيرًا إلى أن الديوان الملكي الهاشمي سيبقى، كما أراده جلالة الملك، بيتًا لكل الأردنيين، وأبوابه ستظل مفتوحة للجميع في جميع الأوقات.

MENAFN01062025000208011052ID1109622513

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث