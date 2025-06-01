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ارتفاع الاسترليني أمام الدولار واليورو

ارتفاع الاسترليني أمام الدولار واليورو

2025-06-01 03:07:31
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- سجل الجنيه الاسترليني ارتفاعاً اليوم الأحد، مقابل الدولار الأميركي، بحسب التقارير المالية الاقتصادية.


وجرى تداول الاسترليني عند مستوى 1.3476 دولار بنسبة ارتفاع بلغت 0.06 بالمئة.
كما ارتفع أيضاً بنسبة 9.03 بالمئة مقابل عملة اليورو الأوروبية ليبلغ 1.1872 يورو.

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