ارتفاع الاسترليني أمام الدولار واليورو

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ارتفاع الاسترليني أمام الدولار واليورو
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- سجل الجنيه الاسترليني ارتفاعاً اليوم الأحد، مقابل الدولار الأميركي، بحسب التقارير المالية الاقتصادية.
وجرى تداول الاسترليني عند مستوى 1.3476 دولار بنسبة ارتفاع بلغت 0.06 بالمئة.
كما ارتفع أيضاً بنسبة 9.03 بالمئة مقابل عملة اليورو الأوروبية ليبلغ 1.1872 يورو.
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