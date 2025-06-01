صدور الموافقة بالجريدة الرسمية على مذكرة تفاهم بالمجال السياحي بين الأردن وكينيا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، اليوم الأحد، قرار مجلس الوزراء بالموافقة على مذكرة التفاهم بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة جمهورية كينيا، بشأن التعاون في مجال السياحة.



وتأتي هذه المذكرة رغبة من الطرفين في تطوير العلاقات السياحية القائمة على المساواة والمنفعة المتبادلة، وسعياً منهما لإرساء أسس توسيع التعاون في مجال السياحة بين المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية كينيا.



ونصت المادة (1) ضمن المذكرة، أن يتخذ الطرفان الإجراءات اللازمة لتطوير وتعزيز العلاقات السياحية بين البلدين بهدف فهم أفضل لتاريخ وثقافة كلا البلدين، ولهذا الغرض، تعزز الدولتان التعاون والأنشطة التي يتعين تنفيذها وفقاً للقانون الدولي وتشريعاتهما الوطنية السارية في كلا البلدين.



وبحسب المادة (2)، يوافق الطرفان على التعاون في المجالات التالية في قطاع السياحة وهي: الترويج لجميع أنواع السياحة وعلى سبيل المثال السياحة العلاجية والسياحة الصحية والسياحة البيئية والسياحة الدينية، وتشجيع التنظيم المشترك للمؤتمرات والندوات والمعارض التجارية السياحية والمهرجانات، والاستثمار في صناعة السفر والسياحة، وتعزيز أنشطة القطاع الخاص المتعلقة بالفرص الاستثمارية.



كما يوافق الطرفان بحسب المادة (2)، على الترويج السياحي والإعلان والتسويق المشترك، وتبادل الخبرات السياحية والبيانات الإحصائية السياحية، وتبادل المعلومات السياحية، وتشجيع ورعاية "الأحداث السياحية" باستخدام جميع الموارد الفنية والإدارية الممكنة.