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جيش الاحتلال يقرر توسيع عملياته العسكرية بجنوب وشمال غزة

جيش الاحتلال يقرر توسيع عملياته العسكرية بجنوب وشمال غزة

2025-06-01 03:07:30
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال الجيش الإسرائيلي ان رئيس الأركان أصدر تعليماته بتوسيع العمليات العسكرية إلى مناطق أخرى جنوب وشمال قطاع غزة.


وبين رئيس الأركان الإسرائيلي" نواصل العمل بوتيرة مدروسة لتحقيق كل أهداف القتال بإعادة جميع الاسرى والقضاء على حماس".

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