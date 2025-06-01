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جيش الاحتلال يقرر توسيع عملياته العسكرية بجنوب وشمال غزة
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال الجيش الإسرائيلي ان رئيس الأركان أصدر تعليماته بتوسيع العمليات العسكرية إلى مناطق أخرى جنوب وشمال قطاع غزة.
وبين رئيس الأركان الإسرائيلي" نواصل العمل بوتيرة مدروسة لتحقيق كل أهداف القتال بإعادة جميع الاسرى والقضاء على حماس".
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