العقبة: مسح ترددي لتفعيل الخدمات المتطورة في عدادات المياه الرقمية
ويهدف المسح إلى تحديد الترددات الملائمة لتشغيل هذه المنظومة دون التداخل مع الترددات الفاعلة في المدينة ورفع كفاءة أداء وخدمات شركة مياه العقبة، وتفعيل خدمة القراءة عن بُعد، والتي تُعد نقلة نوعية في عمليات رصد الاستهلاك وتعزيز الدقة والشفافية في تقديم الخدمة للمستهلك.
وفي اجتماع مشترك، جمع مدير عام شركة مياه العقبة، المهندس وائل الدويري، مع ممثلي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات المهندس منتصر الإبراهيم والمهندس هشام العتوم، اليوم الأحد، جرى استعراض نتائج المسح وآليات العمل المستقبلية لتكامل الجهود التقنية والمؤسسية، بما يضمن تحقيق الأهداف المنشودة في تطوير البنية التحتية الرقمية لقطاع المياه في العقبة وتوظيف أحدث التقنيات وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
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