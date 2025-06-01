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العقبة: مسح ترددي لتفعيل الخدمات المتطورة في عدادات المياه الرقمية

العقبة: مسح ترددي لتفعيل الخدمات المتطورة في عدادات المياه الرقمية

2025-06-01 03:07:30
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نفذت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، وبالتنسيق مع شركة مياه العقبة، مسحا شاملا للأطياف الترددية في مدينة العقبة، وذلك لدعم وتطوير عمل منظومة القراءة عن بُعد للعدادات الرقمية المنزلية في محافظة العقبة.


ويهدف المسح إلى تحديد الترددات الملائمة لتشغيل هذه المنظومة دون التداخل مع الترددات الفاعلة في المدينة ورفع كفاءة أداء وخدمات شركة مياه العقبة، وتفعيل خدمة القراءة عن بُعد، والتي تُعد نقلة نوعية في عمليات رصد الاستهلاك وتعزيز الدقة والشفافية في تقديم الخدمة للمستهلك.


وفي اجتماع مشترك، جمع مدير عام شركة مياه العقبة، المهندس وائل الدويري، مع ممثلي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات المهندس منتصر الإبراهيم والمهندس هشام العتوم، اليوم الأحد، جرى استعراض نتائج المسح وآليات العمل المستقبلية لتكامل الجهود التقنية والمؤسسية، بما يضمن تحقيق الأهداف المنشودة في تطوير البنية التحتية الرقمية لقطاع المياه في العقبة وتوظيف أحدث التقنيات وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

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