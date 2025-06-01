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3 شهداء بينهم طفلة من ذوي الاحتياجات الخاصة بقصف على المواصي

3 شهداء بينهم طفلة من ذوي الاحتياجات الخاصة بقصف على المواصي

2025-06-01 03:07:30
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفاد مراسل الجزيرة، باستشهاد 3 فلسطينيين، بينهم طفلة من ذوي الإعاقة، وإصابة أكثر من 20 آخرين في قصف مدفعي إسرائيلي على منطقة المواصي غرب خان يونس في قطاع غزة.

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