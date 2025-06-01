فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غداً - أسماء

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غداً - أسماء
المناطق المتأثرة: منطقة الأبيض كاملة / شركة جاما التركية الأبيض / جميع آبار مياه الأبيض / محطة محروقات الأبيض / استراحة مثلث الأبيض / آبار محي كاملة / محطة مياه محي الرئيسية / بلدة محي / بلدة الحامدية / مخلط فيصل الطراونة / مخلط عيسى الطراونة / أبراج اتصالات الأبيض /سكة حديد العقبة / الصندوق الاردني الهاشمي المشروع الزراعي الأبيض / المسمر / بئر أحمد الطراونة.
وبينت ان سبب الفصل يعود الى نقل عامود متوسط + أعمال صيانة على المغذي
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