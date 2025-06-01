فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غداً - أسماء

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اعلنت شركة توزيع الكهرباء ستضطر أسفة لفصل التيار الكهربائي على مغذي السلطاني يوم غد الإثنين من الساعة 10:00 صباحا لغاية الساعة 4:00 عصرا.



المناطق المتأثرة: منطقة الأبيض كاملة / شركة جاما التركية الأبيض / جميع آبار مياه الأبيض / محطة محروقات الأبيض / استراحة مثلث الأبيض / آبار محي كاملة / محطة مياه محي الرئيسية / بلدة محي / بلدة الحامدية / مخلط فيصل الطراونة / مخلط عيسى الطراونة / أبراج اتصالات الأبيض /سكة حديد العقبة / الصندوق الاردني الهاشمي المشروع الزراعي الأبيض / المسمر / بئر أحمد الطراونة.



وبينت ان سبب الفصل يعود الى نقل عامود متوسط + أعمال صيانة على المغذي

