  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
الاحتلال الإسرائيلي ينسف مستشفى نورة الكعبي لغسيل الكلى شمالي غزة

الاحتلال الإسرائيلي ينسف مستشفى نورة الكعبي لغسيل الكلى شمالي غزة

2025-06-01 03:07:29
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نسفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأحد، "مستشفى نورة الكعبي لغسيل الكلى" شمال قطاع غزة.
والمستشفى هو الوحيد في شمال القطاع لغسيل الكلى، وكان يخدم العشرات من المرضى في مناطق بيت لاهيا، وبيت حانون، وجباليا، وقرية أم النصر، وقد تضرر بسبب استهداف الاحتلال له عدة مرات، مما أدى إلى تلف أجهزة غسيل الكلى إذ لم يبق منها إلا 8 فقط، إلى أن تم نسف المستشفى اليوم بشكل كامل.
وفي السياق، قصفت قوات الاحتلال عددا من البنايات السكنية في مدينة غزة.

MENAFN01062025000208011052ID1109622502

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث