قطر ومصر تؤكدان عزمهما تكثيف الجهود للتوصل إلى هدنة في قطاع غزة

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قطر ومصر تؤكدان عزمهما تكثيف الجهود للتوصل إلى هدنة في قطاع غزة
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت قطر ومصر الأحد، عزمهما على "تكثيف الجهود" للتوصل إلى هدنة في قطاع غزة، في ظل تعثر المباحثات بين إسرائيل وحركة حماس بعد أكثر من 19 شهرا على بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع المحاصر.
وجاء في بيان مشترك نشرته وزارة الخارجية القطرية "تؤكد قطر ومصر بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأميركية، على اعتزامهما تكثيف الجهود لتذليل العقبات التي تشهدها المفاوضات".
وجاء في بيان مشترك نشرته وزارة الخارجية القطرية "تؤكد قطر ومصر بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأميركية، على اعتزامهما تكثيف الجهود لتذليل العقبات التي تشهدها المفاوضات".
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