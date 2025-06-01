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قطر ومصر تؤكدان عزمهما تكثيف الجهود للتوصل إلى هدنة في قطاع غزة

قطر ومصر تؤكدان عزمهما تكثيف الجهود للتوصل إلى هدنة في قطاع غزة

2025-06-01 03:07:29
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت قطر ومصر الأحد، عزمهما على "تكثيف الجهود" للتوصل إلى هدنة في قطاع غزة، في ظل تعثر المباحثات بين إسرائيل وحركة حماس بعد أكثر من 19 شهرا على بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع المحاصر.
وجاء في بيان مشترك نشرته وزارة الخارجية القطرية "تؤكد قطر ومصر بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأميركية، على اعتزامهما تكثيف الجهود لتذليل العقبات التي تشهدها المفاوضات".

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