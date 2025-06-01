استقالة قائد سلاح البر الأوكراني بعد مقتل 12 جنديا في ضربة روسية على موقع تدريب

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استقالة قائد سلاح البر الأوكراني بعد مقتل 12 جنديا في ضربة روسية على موقع تدريب
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن قائد سلاح البر الأوكراني ميخايلو دراباتي الأحد تقديم استقالته، مؤكدا أنه يشعر بـ"المسؤولية" إثر مقتل جنود في ضربة روسية على موقع تدريب.
وأتت خطوة دراباتي بعدما أعلن الجيش الأوكراني مقتل 12 جنديا على الأقل وإصابة أكثر من 60 آخرين في هجوم صاروخي روسي على موقع تدريب عسكري.
وكتب دراباتي عبر تلغرام "قررت تقديم استقالتي من منصبي كقائد للقوات البرية في القوات المسلحة الأوكرانية"، مضيفا أن هذا القرار أملاه "شعور شخصي بالمسؤولية" بعد هجمات دامية مماثلة في الأشهر الأخيرة.
ومنذ بدء الحرب في أوكرانيا في شباط/فبراير 2022، استهدف الجيش الروسي عدّة مواقع لتجمّعات عسكرية أوكرانية، بعضها كان بعيدا من خط الجبهة.
وقوبلت بعض هذه الهجمات بانتقادات في أوكرانيا، حيث اتهم مسؤولون سياسيون القيادة العسكرية بتشكيل أهداف سهلة وتعريض حياة الجنود للخطر عبر جمعهم معا في مكان واحد.
وأكد دراباتي الأحد أنه حاول "تغيير ذهنية" العسكريين الخاضعين لإمرته، موضحا أن "ثقافة السرية والإفلات من العقاب هي بمثابة سمّ بالنسبة للجيش".
وأتت خطوة دراباتي بعدما أعلن الجيش الأوكراني مقتل 12 جنديا على الأقل وإصابة أكثر من 60 آخرين في هجوم صاروخي روسي على موقع تدريب عسكري.
وكتب دراباتي عبر تلغرام "قررت تقديم استقالتي من منصبي كقائد للقوات البرية في القوات المسلحة الأوكرانية"، مضيفا أن هذا القرار أملاه "شعور شخصي بالمسؤولية" بعد هجمات دامية مماثلة في الأشهر الأخيرة.
ومنذ بدء الحرب في أوكرانيا في شباط/فبراير 2022، استهدف الجيش الروسي عدّة مواقع لتجمّعات عسكرية أوكرانية، بعضها كان بعيدا من خط الجبهة.
وقوبلت بعض هذه الهجمات بانتقادات في أوكرانيا، حيث اتهم مسؤولون سياسيون القيادة العسكرية بتشكيل أهداف سهلة وتعريض حياة الجنود للخطر عبر جمعهم معا في مكان واحد.
وأكد دراباتي الأحد أنه حاول "تغيير ذهنية" العسكريين الخاضعين لإمرته، موضحا أن "ثقافة السرية والإفلات من العقاب هي بمثابة سمّ بالنسبة للجيش".
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