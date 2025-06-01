شهيد ومصابون في قصف للاحتلال على مدينة غزة
كما أفادت مصادر طبية في القطاع، بانتشال جثمان شهيد من منطقة "بئر النعجة"، شمال القطاع.
وقصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي بشكل مكثف جنوب شرق مخيم المغازي وسط القطاع.
ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 54,418 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 124,190 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.
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