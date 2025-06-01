شهيد ومصابون في قصف للاحتلال على مدينة غزة

MENAFN - Palestine News Network ) غزة -PNN- استُشهد مواطن على الأقل، وأصيب آخرون، مساء اليوم الأحد، جراء قصف طيران الاحتلال مجموعة من المواطنين بمدينة غزة.

كما أفادت مصادر طبية في القطاع، بانتشال جثمان شهيد من منطقة "بئر النعجة"، شمال القطاع.

وقصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي بشكل مكثف جنوب شرق مخيم المغازي وسط القطاع.

ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 54,418 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 124,190 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.