الشرطة تضرب وكرا للمخدرات وتضبط 5.8 كغم في مخيم الجلزون

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله -PNN- قال جهاز الشرطة إن قوة من شرطة مكافحة المخدرات في رام الله، تساندها قوة شرطية وأخرى من الأجهزة الأمنية، داهمت في مهمة نوعية ومعقدة، وكرا لشخصين من أخطر تجار المخدرات في مخيم الجلزون شمال رام الله، وضبطت 5.8 كغم من المواد المخدرة.

وأضافت الشرطة في بيان صدر عنها، اليوم الأحد، أنه بمتابعة حثيثة ورصد مستمر لشخصين مطلوبين للقضاء في قضايا مخدرات، وردت معلومات مؤكدة لشرطة مكافحة المخدرات في رام الله عن وجود الشخصين في مخيم الجلزون، وبحوزتهما كمية كبيرة من المواد المخدرة. وعلى الفور، وبعد استصدار أوامر التفتيش اللازمة من النيابة العامة، تحركت قوة من فرع إدارة مكافحة المخدرات، تساندها قوة من الشرطة الخاصة والأجهزة الأمنية، إلى مكان وجودهما، وتم إلقاء القبض عليهما.

وأضافت أنه بتفتيش منزليهما، عُثر على 4 كيلوغرامات من مادة يُشتبه بأنها الحشيش، وكيلو ونصف كيلوغرام من مادة يُشتبه بأنها القنب الصناعي، و300 غرام من مادة يُشتبه بأنها القنب المهجن، وغرامان من مادة يُشتبه بأنها الكوكايين المخدر، إضافة إلى أدوات تُستخدم في التصنيع، ومبلغ مالي يُقدّر بـ3650 شيقلا من فئات مختلفة يُعتقد أنه من عائدات بيع المواد المخدرة.

وأكدت أنه تم التحفظ على المشتبه بهما والمواد المضبوطة، تمهيدا لإحالتهما إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهما.

وشكرت الشرطة أهالي المخيم على تعاونهم مع الشرطة لما فيه الحفاظ على النسيج المجتمعي في المخيم، ومسؤوليتهم الوطنية العالية تجاه المخيم.