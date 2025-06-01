جامعة القدس إلى التميز العالمي: أول مؤسسة فلسطينية والثالثة خارج أمريكا تنال اعتماد ”NAACLS

MENAFN - Palestine News Network ) القدس /PNN / أوصى الفريق الدولي التابع للهيئة الوطنية لاعتماد علوم المختبرات السريرية (NAACLS)، بعد زيارة ميدانية مكثفة وشاملة لكافة مكونات البرنامج الأكاديمي والتدريبي، وتقييم دقيق للبيئة التعليمية والمرافق الأكاديمية والبُنى التحتية والسياسات المؤسسية الداعمة، باعتماد دائرة العلوم الطبية المخبرية في الجامعة لمدة خمس سنوات، لتُصبح بذلك أول دائرة من نوعها في فلسطين، والثانية في الشرق الأوسط، والثالثة خارج الولايات المتحدة الأمريكية التي تنال هذا الاعتماد المرموق، في إنجاز غير مسبوق يُسجَّل بكل فخر واعتزاز باسم جامعة القدس.

ويُعد هذا الترشيح اعترافًا دوليًا رفيعًا بمستوى التميّز الأكاديمي والمهني الذي وصلت إليه الدائرة، وهو ثمرة جهود جبارة ورؤية قيادية ملهمة قادتها نائب رئيس جامعة القدس للشؤون الطبية والصحية وعميدة كلية المهن الصحية أ.د. رانية أبو سير، التي سعت بجدية واحترافية إلى رفع معايير التعليم الطبي وتحقيق التميز المؤسسي على المستويين الإقليمي والدولي.









وقالت إدارة الجامعة "نعرب عن تقديرنا العميق لأعضاء الهيئة التدريسية في دائرة العلوم الطبية المخبرية، من أساتذة وفنيين، الذين شكّلوا العمود الفقري لهذا النجاح، وأسهموا بإخلاص ومهنية في إعلاء اسم جامعة القدس.. كمانُعبّر عن فخرنا الكبير بطلبتنا وخريجينا وشركائنا في المستشفيات والمختبرات، الذين يجسدون برسالتهم وكفاءتهم صورة مشرقة لفلسطين والجامعة في مختلف ميادين العمل.. هنيئًا لجامعة القدس، وهنيئًا لفلسطين بهذا التميّز العالمي".

وقالت أ.د. رانية أبو سير "هذا الاعتماد ليس مجرد إنجاز أكاديمي، بل هو انتصار وطني يُثبت أن فلسطين قادرة على الوصول إلى أعلى المعايير العالمية في التعليم الطبي، رغم كل التحديات. سعينا طويلًا وبإصرار لتحقيق هذا الحلم، واضعين أمام أعيننا طلابنا، وخريجينا، ومجتمعنا الفلسطيني الذي يستحق الأفضل دائمًا. هذه لحظة فخر لكل فلسطيني، ولجامعة القدس التي لطالما كانت منارة للعلم والتميز".

وأكدت أ.د. رانية أبو سير إن اعتماد NAACLS يفتح أبواب العالم أمام الخريجين، حيث يمكن هذا الاعتماد خريجي البرنامج من التقدّم لامتحان شهادة مجلس اعتماد الجمعية الأمريكية لعلم الأمراض السريرية (ASCP - BOC)، ويمنحهم اعترافًا دوليًا يُعزز فرصهم في التعليم العالي والعمل داخل فلسطين وخارجها.

وتابعت "تعني أننا نمنح طلابنا جواز عبور حقيقي نحو مستقبل مهني عالمي. إن شهادة ASCP تُعتبر بوابة عالمية حقيقية لخريجي جامعة القدس، حيث تُعترف بها في أكثر من 30 دولة وتُفضّل في أنظمة صحية في الخليج وكندا وبريطانيا وأستراليا وغيرها، مما يمنح الخريجين فرصًا أوسع للتوظيف محليًا ودوليًا. كما تعزز من فرص القبول في برامج الماجستير والدكتوراه، وتُعفي من اختبارات القبول، وتمنح ميزة قوية للمتقدّمين إلى كليات الطب والعلوم الطبية الحيوية. إلى جانب ذلك، تسهم الشهادة في الحصول على رواتب أعلى وأدوار قيادية، مما يجعلها علامة فارقة في المسار الأكاديمي والمهني لأي خريج".