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جامعة القدس الأولى فلسطينيًا وفي المرتبة 818 على مستوى جامعات العالم بحسب تصنيف (2025 (RUR

جامعة القدس الأولى فلسطينيًا وفي المرتبة 818 على مستوى جامعات العالم بحسب تصنيف (2025 (RUR

2025-06-01 03:07:01
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس /PNN / حصدت جامعة القدس المرتبة الأولى فلسطينيًا و818 عالميًا في تصنيفRound University Ranking (RUR) للعام 2025، حيث حققت تقدمًا ملحوظًا في مؤشرات التصنيف ولا سيّما مؤشر جودة التعليم والبحث العلمي.

ويُعد تصنيف RUR من التصنيفات العالمية المرموقة، حيث يقدّم نظرة شاملة على الأداء الأكاديمي والبحثي للجامعات، ويستند إلى 20 مؤشرًا تغطي أربعة مجالات رئيسية: جودة التعليم، والبحث العلمي، والتدويل، والاستدامة المالية. ويُعتمد في جمع بياناته على مصادر موثوقة مثل وكالة Clarivate Analytics ومنصةThe Lens، مما يضمن الشفافية والموضوعية. ويحتفل التصنيف هذا العام بمرور 15 عامًا على انطلاقه منذ عام 2010.

وقد أحرزت جامعة القدس تقدمًا ملحوظًا في مؤشرات التصنيف المختلفة لعام 2025، وأبرزها: جودة التعليم: المرتبة 934 عالميًا – الأولى فلسطينيًا، البحث العلمي: المرتبة 754 عالميًا – الأولى فلسطينيًا، التدويل: المرتبة 88 عالميًا – الأولى فلسطينيًا.

وقالت إدارة الجامعة حول هذا التميز "يعكس هذا الأداء المتقدم التزام الجامعة المستمر بتعزيز جودة التعليم والبحث العلمي والانفتاح على العالم، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، ويُعد إدراج جامعة القدس المتواصل في هذا التصنيف العالمي، بما يشمل التصنيفات حسب التخصصات، نتيجة للجهود الاستراتيجية في تطوير العملية التعليمية والبحثية".

وأكدت أن هذا الإنجاز الجديد يرسّخ مكانة جامعة القدس كواحدة من الجامعات الرائدة على مستوى فلسطين والمنطقة، ويعكس رؤيتها الطموحة في تحقيق التميز الأكاديمي والبحثي، وتلبية تطلعات الطلبة والمجتمع العلمي المحلي والدولي، موجهةّ شكرها الكبير للطاقم الأكاديمي والإداري المتميز والذي يعمل مليًا من أجل إعلاء اسم جامعة القدس وإثراء فرص طلبتها وخريجيها في مختلف التصنيفات العالمية والمحافل المرموقة.

تجدر الإشارة إلى أن الجامعة تميزت في العام الماضي (2024) في العلوم الطبية حيث حازت على المرتبة 574 عالميًا في هذا التخصص الحيوي.

للاطلاع على نتائج التصنيف بالتفصيل، يمكنكم زيارة صفحة الجامعة عبر الرابط التالي:

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