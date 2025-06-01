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مستعمرون يعتدون على شقيقين في قرية برقا شرق رام الله

مستعمرون يعتدون على شقيقين في قرية برقا شرق رام الله

2025-06-01 03:07:00
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله -PNN- هاجم مستعمرون، مساء اليوم الأحد، شقيقين من قرية برقا شرق رام الله واعتدوا عليهما بالضرب المبرح وحطموا سيارتهما.

وأفاد شهود عيان، بأن مستعمرين بحماية قوات الاحتلال، هاجموا مواطنين اثنين من أبناء القرية في منطقة وادي الشامي واعتدوا عليهما بالضرب المبرح واحتجزوهما، وهما غسان محمد عيسى عبد الجابر (40 عاما)، وشقيقه عماد في الثلاثينيات من العمر.

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