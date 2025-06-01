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مستعمرون يعتدون على شقيقين في قرية برقا شرق رام الله
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله -PNN- هاجم مستعمرون، مساء اليوم الأحد، شقيقين من قرية برقا شرق رام الله واعتدوا عليهما بالضرب المبرح وحطموا سيارتهما.
وأفاد شهود عيان، بأن مستعمرين بحماية قوات الاحتلال، هاجموا مواطنين اثنين من أبناء القرية في منطقة وادي الشامي واعتدوا عليهما بالضرب المبرح واحتجزوهما، وهما غسان محمد عيسى عبد الجابر (40 عاما)، وشقيقه عماد في الثلاثينيات من العمر.
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