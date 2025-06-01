وزارتا التعليم العالي والعمل تناقشان الآثار المترتبة لعدوان الاحتلال على التعليم التقني وآفاق التطوير

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله -PNN- أوصت ورشة نظمتها وزارة التربية والتعليم العالي بالشراكة مع وزارة العمل، اليوم الأحد، تحت عنوان: "التعافي والتحول في التعليم التقني: نحو تعزيز الجودة وفرص التشغيل"، بتعزيز الدعم لمؤسسات التعليم التقني في قطاع غزة؛ خاصة في مجال توفير المختبرات الافتراضية التي تغطي الجانب العملي للطلبة.

كما أوصت الورشة بتعزيز أنظمة التعليم عن بُعد في مؤسسات التعليم العالي التقنية في غزة، وتقديم الدعم النفسي للطلبة، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وسوق العمل، وخلق أنظمة تعليم وتدريب جديدة تعزز مهارات الطلبة وتسهّل انخراطهم في سوق العمل.

كذلك أوصت بتعزيز الشراكات بين الوزارات ذات العلاقة (التربية والتعليم العالي، والعمل، والاقتصاد الوطني، والصناعة) والقطاع الخاص، واستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في منظومة التعليم التقني، وتعزيز الريادة والابتكار والإبداع.

وشارك في الورشة وزير التربية والتعليم العالي أمجد برهم، ووزيرة العمل إيناس العطاري، ووزير الصناعة عرفات عصفور، ووكيل التعليم العالي بصري صالح، ووكيل وزارة العمل سامر سلامة، وحشد من أسرة الوزارة، والمؤسسات الدولية الشريكة، ومختصون، وممثلون عن القطاع الخاص، ومؤسسات التعليم العالي التقنية في الضفة وغزة.

وهدفت الورشة إلى البحث في الآثار المترتبة لعدوان الاحتلال على مؤسسات التعليم التقني في قطاع غزة، وبحث تعزيز الشراكة مع سوق العمل، وتوجيه البرامج والتخصصات في الكليات التقنية نحو تعليم تقني يركز على المهارات والكفايات، وإعادة توجيه منظومة التعليم التقني في فلسطين وتعزيزها، من خلال منهجيات تعليم وتدريب مستحدثة، بما يتناسب مع التوجهات الوطنية والإقليمية والعالمية بهذا الخصوص، ويزيد فرص تشغيل الخريجين وتوظيفهم.

وفي هذا السياق، أكد برهم الأهمية التي توليها الوزارة لدعم التعليم المهني والتقني وتعزيزه، وأنها تعمل مع وزارتي العمل والصناعة والشركاء جميعاً على جعل هذا القطاع التعليمي الحيوي من الأولويات لدى الطلبة وأهاليهم؛ كونه يسهم فعلاً في تعزيز فرص التشغيل والحد من البطالة، لافتاً إلى جهود الوزارة على صعيد مواءمة التخصصات الجامعية والتقنية مع احتياجات سوق العمل، مشدداً على الأهمية الكبيرة لوجود شراكات مثمرة.

وثمن الشراكة مع وزارتي العمل والصناعة والمؤسسات ذات العلاقة، مؤكدا العمل بروح الفريق الواحد مع المؤسسات الشريكة كافة على النهوض بالتعليم المهني والتقني، لافتا إلى أن نسب التحاق الطلبة بالتعليم المهني والتقني هي في تحسن ملحوظ، وأن الوزارة تواصل جهودها في تعزيز التحاقهم بهذا القطاع، متطرقا إلى واقع التعليم التقني في غزة والقدس، واستهداف الاحتلال الممنهج والمقصود للمؤسسات التعليمية، لحرمان الطلبة من حقهم في التعليم.

وجدد برهم التأكيد على أن التعليم بالنسبة إلى الفلسطينيين هو شريان حياة، وأنه لولا التعليم والكفاءات العلمية لما تَواصل النضال الفلسطيني، وأن الاحتلال يهدف من خلال حربه على المؤسسات التعليمية إلى قتل الأمل في نفوس الطلبة وأهاليهم، "ولكنه لن يفلح، كون الفلسطيني متشبثا بكل قوة بالتعليم".

من جانبها، قالت العطاري: "إننا في وزارة العمل نعتبر أن التعليم والتدريب المهني والتقني هو أحد أهم أدواتنا الوطنية في محاربة البطالة وتعزيز فرص العمل، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها شعبنا، لذلك فإننا نسعى إلى التوسع في البنية التحتية للتدريب المهني، وتطوير البرامج التدريبية لتواكب متطلبات سوق العمل، ولتشمل تخصصات المستقبل، والتوجه نحو رقمنة التدريب والخدمات، انسجاماً مع التحول الرقمي الذي تشهده دولتنا، وتعزيز الشراكات الدولية؛ لتوفير فرص تدريب وتشبيك للشركات الناشئة الفلسطينية".

وأكدت عطاري أهمية الشراكة البنّاءة مع وزارة التربية والتعليم العالي، داعية جميع الشركاء إلى توحيد الجهود وتنسيقها للعمل معاً بروح المسؤولية الوطنية، وصياغة منظومة تعليم تقني فلسطينية عصرية مرنة، ومبنية على المهارات والعدالة، "وذلك من أجل تحويل الجروح إلى طاقة، والأزمات إلى فرص، ولنجعل من التعليم المهني جسراً يعبر به شبابنا نحو المستقبل".

من جهته، أكد الوزير عصفور أهمية هذه الورشة في تسليط الضوء على أحد أهم المحاور التي تسهم في تنشيط القطاعات الاقتصادية والصناعية، وتلبية احتياجات المجتمع الفلسطيني؛ ألا وهو قطاع التعليم المهني والتقني، لافتاً إلى الدور الذي يؤديه هذا القطاع في تعزيز فرص التشغيل.

وثمن وزير الصناعة جهود وزارتي التربية والعمل على صعيد تكاتف الجهود لدفع عجلة التعليم المهني والتقني إلى الأمام، بما يسهم في تحقيق تنمية شاملة مستدامة، وأن وزارة الصناعة تقف إلى جانب الوزارتين في هذه الجهود البنّاءة، للوصول إلى تعليم مهني وتقني يشكل رافعة في بناء دولة فلسطين.

بدوره، استعرض الوكيل صالح التحديات والتوقعات على صعيد التعليم التقني، مشدداً على أهمية تكاتف كل المؤسسات ذات العلاقة لضمان تطوير التعليم المهني والتقني وتعزيزه في فلسطين، لما لذلك من انعكاسات محورية على صعيد الحد من البطالة، وخلق فرص عمل، وإنعاش الاقتصاد الوطني.

ولفت صالح إلى الأهمية الكبيرة للشراكات الوطنية والدولية على صعيد جعل التعليم المهني والتقني أولوية، الأمر الذي ينعكس بشكل واضح على تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، مؤكداً العمل بروح الفريق الواحد مع المؤسسات الشريكة كافة على الوصول إلى الأهداف المنشودة في هذا السياق.

وشملت الورشة، التي تولى عرافتها مدير دائرة التعليم التقني في الوزارة ربيع أبو شملة، العديد من الجلسات المحورية، إذ تناولت الجلسة الحوارية الأولى تشخيصا للواقع الراهن للتعليم التقني في ظل العدوان وآليات التعاون، ويسرها وكيل وزارة العمل سامر سلامة، وتحدث فيها تامر شتيوي من الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية في قطاع غزة عن مؤسسات التعليم التقني في القطاع (الواقع والتحديات والاحتياجات الطارئة)، فيما قدمت تالا خليفة من مكتب اليونسكو في رام الله شرحا عن حجم الأضرار في مؤسسات التعليم التقني في غزة.

وتناولت الجلسة الثانية موضوع التحول في التعليم التقني "التوجه نحو المهارات والكفايات"، ويسرتها عبير حامد من الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة، وتحدث فيها أشرف الزغير من جامعة بوليتكنك فلسطين عن توظيف الذكاء الاصطناعي في التعليم التقني، كما تحدث محمد الجلاد من جامعة فلسطين التقنية "خضوري" عن أهمية ريادة الأعمال والدراسات الثنائية، فيما قدم مدير عام التعليم التقني في الوزارة سامر موسى عرضاً عن الإطار الوطني للمؤهلات وإصلاح منظومة التعليم التقني، وكان ختام الجلسة مع الوكيل المساعد لشؤون التعاون الدولي في وزارة العمل رامي مهداوي، إذ تحدث عن التحول والمتغيرات في فرص التشغيل.

أما الجلسة الثالثة، التي يسرها رئيس المركز الوطني للقياس والتقويم والامتحانات جهاد دريدي؛ فتناولت موضوع الشراكات المحلية والدولية لتمكين التعليم التقني، وتحدث فيها علاء غريب من وزارة العمل عن نظام معلومات سوق العمل، فيما تناول محمد طهبوب محور التعليم التقني وتوجهات سوق العمل، واختتم الجلسة ممثل منظمة العمل الدولية دانيال كورك بالحديث عن دور الشركاء الدوليين، وتوظيف خريجي البرامج التقنية.