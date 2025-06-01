شيخ الأزهر: الشعب الفلسطيني يتعرض لأسوأ إبادة جماعية وسط ضعف أممي غير مسبوق

MENAFN - Palestine News Network ) القاهرة -PNN- قال شيخ الأزهر أحمد الطيب إن الشعب الفلسطيني يتعرض لأسوأ إبادة جماعية وتطهير عرقي منذ نحو عامين، في ظل تخاذل دولي وضعف أممي لم يسبق لهما مثيل.

وأضاف شيخ الأزهر، خلال لقائه وزير خارجية غامبيا، مامادو تانغارا في مقر المشيخة، اليوم الأحد، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب أبشع المجازر في التاريخ الحديث، وقتل الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ والشباب، ودمر المستشفيات والمساجد والكنائس والمدارس، مضيفا أن "هذا الكيان أثبت أنه ضد الإنسانية".