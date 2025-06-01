شيخ الأزهر: الشعب الفلسطيني يتعرض لأسوأ إبادة جماعية وسط ضعف أممي غير مسبوق

شيخ الأزهر: الشعب الفلسطيني يتعرض لأسوأ إبادة جماعية وسط ضعف أممي غير مسبوق
وأضاف شيخ الأزهر، خلال لقائه وزير خارجية غامبيا، مامادو تانغارا في مقر المشيخة، اليوم الأحد، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب أبشع المجازر في التاريخ الحديث، وقتل الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ والشباب، ودمر المستشفيات والمساجد والكنائس والمدارس، مضيفا أن "هذا الكيان أثبت أنه ضد الإنسانية".
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