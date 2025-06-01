مانشستر يونايتد يعلن رسميا عن أولى صفقاته الصيفية

خبرني - أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي عن تعاقده مع البرازيلي الدولي ماتيوس كونيا، مهاجم وولفرهامبتون.

وقال النادي الإنجليزي في بيان عبر موقعه الرسمي اليوم الأحد: "توصل مانشستر يونايتد إلى اتفاق مع نادي وولفرهامبتون لضم اللاعب ماتيوس كونيا".

وتابع "الجميع في مانشستر يونايتد يتطلعون للترحيب بكونيا في أولد ترافورد".

وأشار البيان إلى أن كونيا خاض 13 مباراة دولية بقميص منتخب البرازيل.

كما لعب كونيا 270 مباراة في مسيرته مع عدد من الأندية الإنجليزية والإسبانية والألمانية والسويسرية، وسجل 72 هدفا.

وأوضح مانشستر يونايتد في بيانه أن كونيا (26 عاما) ينتظر الحصول على تصريح العمل في إنجلترا ليكمل انتقاله بشكل كامل لصفوف الفريق.

ولفت إلى أن المهاجم البرازيلي سجل 33 هدفا في 92 مباراة على مدار موسمين ونصف الموسم بقميص وولفرهامبتون.

وبات كونيا أول صفقة يبرمها مانشستر يونايتد استعدادا للموسم الجديد 2025-2026.