فتح باب التقديم لمساعدي مدرب منتخب كرة السلة
عمان الأول من حزيران (بترا)- أعلن الاتحاد الأردني لكرة السلة، اليوم الأحد، عن فتح باب التقديم لشغل منصب المدربين المساعدين ضمن الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول للرجال، ضمن الاستعدادات للمشاركة في بطولة كأس آسيا لكرة السلة 2025، والتي ستقام في مدينة جدة بالسعودية، خلال صيف العام الحالي.
ويهدف الاتحاد من هذا الإعلان إلى استقطاب كفاءات تدريبية وطنية قادرة على دعم الجهاز الفني، وتقديم الإضافة المطلوبة في المرحلة المقبلة، تحضيرًا للمنافسة القارية المرتقبة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة تحضير شاملة يعمل عليها الاتحاد لتجهيز المنتخب بأفضل صورة ممكنة قبل انطلاق البطولة، بما يضمن الظهور بمستوى يلييق بكرة السلة الأردنية.
--(بترا)
ع ح/م ف/ هـ ح
01/06/2025 21:33:21
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