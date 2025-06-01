فتح باب التقديم لمساعدي مدرب منتخب كرة السلة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان الأول من حزيران (بترا)- أعلن الاتحاد الأردني لكرة السلة، اليوم الأحد، عن فتح باب التقديم لشغل منصب المدربين المساعدين ضمن الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول للرجال، ضمن الاستعدادات للمشاركة في بطولة كأس آسيا لكرة السلة 2025، والتي ستقام في مدينة جدة بالسعودية، خلال صيف العام الحالي.

ويهدف الاتحاد من هذا الإعلان إلى استقطاب كفاءات تدريبية وطنية قادرة على دعم الجهاز الفني، وتقديم الإضافة المطلوبة في المرحلة المقبلة، تحضيرًا للمنافسة القارية المرتقبة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة تحضير شاملة يعمل عليها الاتحاد لتجهيز المنتخب بأفضل صورة ممكنة قبل انطلاق البطولة، بما يضمن الظهور بمستوى يلييق بكرة السلة الأردنية.

--(بترا)

ع ح/م ف/ هـ ح

01/06/2025 21:33:21