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نتفليكس تكشف عن المقدمة التشويقية والصور الحصرية للموسم الثالث والأخير من "لعبة الحبّار"
(MENAFN- Atteline) يُعرض حصريًا على نتفليكس في 27 يونيو 2025
كشفت نتفليكس عن المقدمة التشويقية الرئيسية والصور الحصرية للموسم الثالث والأخير من المسلسل العالمي "لعبة الحبّار"، وذلك خلال الحدث المباشر "تودوم" TUDUM الذي أُقيم في لوس أنجلوس.
لمحة عامة عن الموسم الأخير:
الموسم الثالث والأخير من مسلسل "لعبة الحبّار" يأتي بعد نهاية دامية وفقدان مؤلم لأقرب أصدقائه، حيث يعود "جي هون" (لي جونغ جاي) إلى قلب الألعاب، مصممًا على أن يَخْتِم اللعبة إلى الأبد. وفي الوقت الذي يخطط فيه "القائد المقنّع" (لي بيونغ هون) لخطوته التالية، يواجه الناجون تحديات أكثر قسوة، حيث تتحول كل خطوة إلى منعطف حاسم يتحكم بمصيرهم.
ومع تصاعد التوتر، يبرز السؤال: هل لا يزال هناك مجال للرحمة في واقع تحكمه القسوة؟
العالم ينتظر بفارغ الصبر نهاية هذه القصة التي يكتب فصولها الأخيرة المخرج المبدع هوانغ دونغ هيوك، واعدًا بتقديم خاتمة تليق بالرحلة التي تابعها الملايين حول العالم.
المخرج هوانغ دونغ هيوك، الذي صنع التاريخ في جوائز الإيمي الأمريكية الـ 74 كأول مخرج آسيوي يفوز بجائزة الإخراج المتميز لمسلسل درامي، يعود مرة أخرى هذا الموسم مخرجًا وكاتبًا ومنتجًا. الموسم الثالث بطولة لي جونغ جاي، ولي بيونغ هون، وإيم سي وان، وكانغ ها نول، ووي ها جون، وبارك كيو يونغ، وبارك سونغ هون، ويانغ دونغ غيون، وكانغ آي شيم، وجو ي ري، وتشاي كوك هي، ولي ديفيد، ونو جاي وون، وجون سوك هو، مع ظهور خاص لبارك هي سون.
الكاتب والمخرج: هوانغ دونغ هيوك
المنتجان التنفيذيان: كيم جي يون، هوانغ دونغ هيوك
إنتاج: Firstman Studio
أبرز أبطال العمل: جونغ جاي، ولي بيونغ هون، وإيم سي وان، وكانغ ها نول، ووي ها جون، وبارك كيو يونغ، وبارك سونغ هون، ويانغ دونغ غيون، وكانغ آي شيم، وجو ي ري، وتشاي كوك هي، ولي ديفيد، ونو جاي وون، وجون سوك هو، مع ظهور خاص لبارك هي سون.
كشفت نتفليكس عن المقدمة التشويقية الرئيسية والصور الحصرية للموسم الثالث والأخير من المسلسل العالمي "لعبة الحبّار"، وذلك خلال الحدث المباشر "تودوم" TUDUM الذي أُقيم في لوس أنجلوس.
لمحة عامة عن الموسم الأخير:
الموسم الثالث والأخير من مسلسل "لعبة الحبّار" يأتي بعد نهاية دامية وفقدان مؤلم لأقرب أصدقائه، حيث يعود "جي هون" (لي جونغ جاي) إلى قلب الألعاب، مصممًا على أن يَخْتِم اللعبة إلى الأبد. وفي الوقت الذي يخطط فيه "القائد المقنّع" (لي بيونغ هون) لخطوته التالية، يواجه الناجون تحديات أكثر قسوة، حيث تتحول كل خطوة إلى منعطف حاسم يتحكم بمصيرهم.
ومع تصاعد التوتر، يبرز السؤال: هل لا يزال هناك مجال للرحمة في واقع تحكمه القسوة؟
العالم ينتظر بفارغ الصبر نهاية هذه القصة التي يكتب فصولها الأخيرة المخرج المبدع هوانغ دونغ هيوك، واعدًا بتقديم خاتمة تليق بالرحلة التي تابعها الملايين حول العالم.
المخرج هوانغ دونغ هيوك، الذي صنع التاريخ في جوائز الإيمي الأمريكية الـ 74 كأول مخرج آسيوي يفوز بجائزة الإخراج المتميز لمسلسل درامي، يعود مرة أخرى هذا الموسم مخرجًا وكاتبًا ومنتجًا. الموسم الثالث بطولة لي جونغ جاي، ولي بيونغ هون، وإيم سي وان، وكانغ ها نول، ووي ها جون، وبارك كيو يونغ، وبارك سونغ هون، ويانغ دونغ غيون، وكانغ آي شيم، وجو ي ري، وتشاي كوك هي، ولي ديفيد، ونو جاي وون، وجون سوك هو، مع ظهور خاص لبارك هي سون.
الكاتب والمخرج: هوانغ دونغ هيوك
المنتجان التنفيذيان: كيم جي يون، هوانغ دونغ هيوك
إنتاج: Firstman Studio
أبرز أبطال العمل: جونغ جاي، ولي بيونغ هون، وإيم سي وان، وكانغ ها نول، ووي ها جون، وبارك كيو يونغ، وبارك سونغ هون، ويانغ دونغ غيون، وكانغ آي شيم، وجو ي ري، وتشاي كوك هي، ولي ديفيد، ونو جاي وون، وجون سوك هو، مع ظهور خاص لبارك هي سون.
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