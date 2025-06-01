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دراسة تبحث في دور الجوز في الحد من الالتهابات ومخاطر الإصابة بسرطان القولون
(MENAFN- EmailWire) ISTANBUL, Türkiye – (ARAB NEWSWIRE)
النتائج الجديدة المنشورة في أبحاث الوقاية من السرطان كيف يمكن للاستهلاك اليومي للجوز أن يحسن علامات الالتهاب الجهازي ويقلل خطر الإصابة بسرطان القولون يعتبر سرطان القولون أحد أكثر أنواع السرطان شيوعًا في جميع أنحاء العالم ويمثل تقريباً 10% من إجمالي حالات السرطان المشخصة.1 يُعتقد أن اليوروليثين أ (UA)، وهو منتج ثانوي استقلابي للبوليفينول المشتق من النباتات، الإيلاجيتانين، الموجود في الجوز، يساهم في هذه النتائج.
قام باحثون في جامعة كونيتيكت بتحليل تأثير استهلاك 2 أونصة من الجوز يومياً لدى 39 مشاركاً بالغاً سليماً تتراوح أعمارهم بين 50 و65 عامًا على البوليثات البولية وعلامات الالتهاب والمناعة وغيرها من مؤشرات صحة القولون لمدة ثلاثة أسابيع قبل الخضوع لتنظير القولون الروتيني.2 جاءت هذه التجربة السريرية في أعقاب دراسة ما قبل السريرية أجراها الدكتور ماساكو ناكانيشي، باحث في مختبر روزنبرغ، وهو أول من أبلغ عن هذه التأثيرات لاستهلاك الجوز على سرطان القولون.3وجد الباحثون في هذه الدراسة أن تناول نظام غذائي يحتوي على الجوز أدى إلى زيادة مستويات حمض اليوريكولينيك في البول والتي ارتبطت بانخفاض مستويات العديد من علامات الالتهاب الموجودة في الدم.
بالإضافة إلى ذلك، وجدت الدراسة تغيرات في سلائل القولون يمكن أن تكون مفيدة في نهاية المطاف لمنع تطور بعض أنواع السرطان. تمت دراسة اليوروليثينات بسبب خصائصها المضادة للالتهابات وقد تلعب دوراً في الوقاية من السرطان. 4.5 ويُعتقد أن المستويات المرتفعة من حمض اليوريثيونين في البول يمكن أن تكون مسؤولة عن هذه التغيرات التي لوحظت في أنسجة السلائل حتى بعد فترة قصيرة من التعرض للجوز
يدرس الدكتور دانيال دبليو روزنبرغ، رئيس HealthNet في بيولوجيا السرطان والباحث في مركز علم الأورام الجزيئي في كلية الطب بجامعة كونيتيكت، خصائص الجوز وفوائده المضادة للالتهابات منذ أكثر من عقد من الزمان. "يعتبر الجوز مصدراً استثنائياً للعناصر الغذائية المعززة للصحة والتي تسمى الإيلاجيتانينات. ويُعتقد أن هذه العناصر الغذائية، عندما يتم تكسيرها بواسطة ميكروبيوم الأمعاء لتكوين اليوروليثين أ، تقلل من الالتهاب وقد تكون مسؤولة عن تقليل خطر الإصابة بسرطان القولون".
وفقًا لدراسة نُشرت في مجلة آسيا والمحيط الهادئ للوقاية من السرطان، يعتبر سرطان القولون والمستقيم أكثر أنواع السرطان شيوعًا لدى الذكور السعوديين وثاني أكثر أنواع السرطان شيوعًا لدى الإناث السعوديات مع تزايد الإصابة به خلال العقود الأربعة الماضية. على الرغم من ارتفاع معدل الإصابة بالمرض، إلا أنه لا يوجد حتى الآن فحص منهجي لسرطان القولون والمستقيم لدى السكان السعوديين. يعد سرطان القولون والمستقيم في مراحله المبكرة شائعًا بين السكان السعوديين، ويصل إلى 50% من المرضى السعوديين الذين تم تشخيص إصابتهم في مراحل متأخرة مع وجود نقائل إقليمية وبعيدة.6 صرح أخصائي التغذية إيبك أغاجا أوزجر: "تم فحص الفوائد المحتملة للجوز على السرطان في العديد من الدراسات السريرية التجريبية. وقد أشارت هذه الدراسات إلى وجود مركبات معينة في الجوز يمكن أن تساعد في تقليل خطر الإصابة بالسرطان. لذلك، نوصي عملاءنا بتناول الجوز يوميًا."
بالإضافة إلى محتواه من الإيلاجيتانين فإن الجوز معروف بتركيبته الغذائية. يُعد الجوز من المكسرات الوحيدة التي توفر مصدرًا ممتازًا لأوميغا 3 ALA (2.5 جم/ أونصة)، والذي أثبتت الأبحاث أنه يدعم صحة الدماغ وصحة القلب وغير ذلك.7 يوفر الجوز أيضاً 4 غرامات من البروتين النباتي إلى جانب مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية الأخرى في حفنة واحدة فقط.8
من السهل الحصول على الفوائد الصحية للجوز بمجرد إضافة حفنة منه إلى وجباتك ووجباتك الخفيفة. جرب بعض هذه الوصفات لإضافة جوز كاليفورنيا:
• في وجبة الإفطار، جرب بارفيه السلطة اليونانية والجوز المتبل
• تناول هذه الوجبة الخفيفة من الجوز المتبلبالزعتر والسماق
• اصنع وجبة من كفتة البانير هذه للعشاء
هناك ضرورة لإجراء المزيد من الأبحاث لأن هذه الدراسة كانت صغيرة نسبيًا وقصيرة الأجل ومن غير الواضح ما إذا كانت الآثار الملحوظة لاستهلاك الجوز ستستمر على مدى فترة زمنية أطول أو لدى عدد أكبر من السكان. بالإضافة إلى ذلك، لم تكن الدراسة تجربة مراقبة عشوائية.
لمزيد من المعلومات حول دور الجوز في الوقاية من السرطان وصحة الأمعاء أو أفكار لوصفات الطعام، يرجى زيارة californiawalnuts.ae. يرجى التواصل مع ... إذا كنت مهتماً بإجراء مقابلة مع الباحثين.
هذا يتم إصدار البيان الصحفي من خلال واير نيوزواير
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النتائج الجديدة المنشورة في أبحاث الوقاية من السرطان كيف يمكن للاستهلاك اليومي للجوز أن يحسن علامات الالتهاب الجهازي ويقلل خطر الإصابة بسرطان القولون يعتبر سرطان القولون أحد أكثر أنواع السرطان شيوعًا في جميع أنحاء العالم ويمثل تقريباً 10% من إجمالي حالات السرطان المشخصة.1 يُعتقد أن اليوروليثين أ (UA)، وهو منتج ثانوي استقلابي للبوليفينول المشتق من النباتات، الإيلاجيتانين، الموجود في الجوز، يساهم في هذه النتائج.
قام باحثون في جامعة كونيتيكت بتحليل تأثير استهلاك 2 أونصة من الجوز يومياً لدى 39 مشاركاً بالغاً سليماً تتراوح أعمارهم بين 50 و65 عامًا على البوليثات البولية وعلامات الالتهاب والمناعة وغيرها من مؤشرات صحة القولون لمدة ثلاثة أسابيع قبل الخضوع لتنظير القولون الروتيني.2 جاءت هذه التجربة السريرية في أعقاب دراسة ما قبل السريرية أجراها الدكتور ماساكو ناكانيشي، باحث في مختبر روزنبرغ، وهو أول من أبلغ عن هذه التأثيرات لاستهلاك الجوز على سرطان القولون.3وجد الباحثون في هذه الدراسة أن تناول نظام غذائي يحتوي على الجوز أدى إلى زيادة مستويات حمض اليوريكولينيك في البول والتي ارتبطت بانخفاض مستويات العديد من علامات الالتهاب الموجودة في الدم.
بالإضافة إلى ذلك، وجدت الدراسة تغيرات في سلائل القولون يمكن أن تكون مفيدة في نهاية المطاف لمنع تطور بعض أنواع السرطان. تمت دراسة اليوروليثينات بسبب خصائصها المضادة للالتهابات وقد تلعب دوراً في الوقاية من السرطان. 4.5 ويُعتقد أن المستويات المرتفعة من حمض اليوريثيونين في البول يمكن أن تكون مسؤولة عن هذه التغيرات التي لوحظت في أنسجة السلائل حتى بعد فترة قصيرة من التعرض للجوز
يدرس الدكتور دانيال دبليو روزنبرغ، رئيس HealthNet في بيولوجيا السرطان والباحث في مركز علم الأورام الجزيئي في كلية الطب بجامعة كونيتيكت، خصائص الجوز وفوائده المضادة للالتهابات منذ أكثر من عقد من الزمان. "يعتبر الجوز مصدراً استثنائياً للعناصر الغذائية المعززة للصحة والتي تسمى الإيلاجيتانينات. ويُعتقد أن هذه العناصر الغذائية، عندما يتم تكسيرها بواسطة ميكروبيوم الأمعاء لتكوين اليوروليثين أ، تقلل من الالتهاب وقد تكون مسؤولة عن تقليل خطر الإصابة بسرطان القولون".
وفقًا لدراسة نُشرت في مجلة آسيا والمحيط الهادئ للوقاية من السرطان، يعتبر سرطان القولون والمستقيم أكثر أنواع السرطان شيوعًا لدى الذكور السعوديين وثاني أكثر أنواع السرطان شيوعًا لدى الإناث السعوديات مع تزايد الإصابة به خلال العقود الأربعة الماضية. على الرغم من ارتفاع معدل الإصابة بالمرض، إلا أنه لا يوجد حتى الآن فحص منهجي لسرطان القولون والمستقيم لدى السكان السعوديين. يعد سرطان القولون والمستقيم في مراحله المبكرة شائعًا بين السكان السعوديين، ويصل إلى 50% من المرضى السعوديين الذين تم تشخيص إصابتهم في مراحل متأخرة مع وجود نقائل إقليمية وبعيدة.6 صرح أخصائي التغذية إيبك أغاجا أوزجر: "تم فحص الفوائد المحتملة للجوز على السرطان في العديد من الدراسات السريرية التجريبية. وقد أشارت هذه الدراسات إلى وجود مركبات معينة في الجوز يمكن أن تساعد في تقليل خطر الإصابة بالسرطان. لذلك، نوصي عملاءنا بتناول الجوز يوميًا."
بالإضافة إلى محتواه من الإيلاجيتانين فإن الجوز معروف بتركيبته الغذائية. يُعد الجوز من المكسرات الوحيدة التي توفر مصدرًا ممتازًا لأوميغا 3 ALA (2.5 جم/ أونصة)، والذي أثبتت الأبحاث أنه يدعم صحة الدماغ وصحة القلب وغير ذلك.7 يوفر الجوز أيضاً 4 غرامات من البروتين النباتي إلى جانب مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية الأخرى في حفنة واحدة فقط.8
من السهل الحصول على الفوائد الصحية للجوز بمجرد إضافة حفنة منه إلى وجباتك ووجباتك الخفيفة. جرب بعض هذه الوصفات لإضافة جوز كاليفورنيا:
• في وجبة الإفطار، جرب بارفيه السلطة اليونانية والجوز المتبل
• تناول هذه الوجبة الخفيفة من الجوز المتبلبالزعتر والسماق
• اصنع وجبة من كفتة البانير هذه للعشاء
هناك ضرورة لإجراء المزيد من الأبحاث لأن هذه الدراسة كانت صغيرة نسبيًا وقصيرة الأجل ومن غير الواضح ما إذا كانت الآثار الملحوظة لاستهلاك الجوز ستستمر على مدى فترة زمنية أطول أو لدى عدد أكبر من السكان. بالإضافة إلى ذلك، لم تكن الدراسة تجربة مراقبة عشوائية.
لمزيد من المعلومات حول دور الجوز في الوقاية من السرطان وصحة الأمعاء أو أفكار لوصفات الطعام، يرجى زيارة californiawalnuts.ae. يرجى التواصل مع ... إذا كنت مهتماً بإجراء مقابلة مع الباحثين.
هذا يتم إصدار البيان الصحفي من خلال واير نيوزواير
arabnewswire.com) – وهي خدمة إخبارية للعالم العربي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA) ، ويتم توزيعها بواسطة EmailWire™ (emailwire.com) – خدمة وكالات الأنباء العالمية التي توفر توزيع البيانات الصحفية مع نتائج مضمونة
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