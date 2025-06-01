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أندية الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تدعم بن سليم لولاية ثانية كرئيس للاتحاد الدولي للسيارات (FIA)
(MENAFN- Total Communications)
أندية الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تدعم بن سليم لولاية ثانية كرئيس للاتحاد الدولي للسيارات (FIA)
مسؤولون إقليميون يؤكدون أن محمد بن سليم أظهر نزاهةً وابتكاراً وشجاعةً في قيادة التغيير الإيجابي على الساحة العالمية
دبي، الإمارات العربية المتحدة، 1 يونيو 2025: أعربت هيئات رياضة السيارات والتنقل الوطنية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن ثقتها الكبيرة في قيادة محمد بن سليم للاتحاد الدولي للسيارات (FIA)، وحثته على الترشح لولاية جديدة كرئيس للاتحاد.
وكتبت الأندية الأعضاء الـ 29 في الاتحاد الدولي للسيارات (FIA) إلى بن سليم قائلة إن ولايته "حققت إصلاحات حيوية في قطاعي التنقل ورياضة السيارات، واتسمت بتعزيز الشفافية والحوكمة والاستدامة والشمولية”.
وأعربت هذه الأندية، في دعمها لولايته الثانية، عن ثقتها بأن هذا "سيعزز المنظمة ويطورها بما يعود بالنفع على جميع أعضائها وأصحاب المصلحة".
وفي رسالة دعم موجهة إلى بن سليم، قالت الأندية: "لقد ساهمت رؤيتكم في سد الفجوات، وإلهام الوحدة، وتمكين مناطق مثل منطقتنا من المساهمة بشكل أكثر فعالية في مهمة الاتحاد الدولي للسيارات (FIA) العالمية".
وأضافت :"اننا نشعر الآن بالمساواة كأعضاء في الاتحاد الدولي للسيارات بغض النظر عن حجمنا أو موقعنا. ونفخر بدعم قائد من منطقتنا أظهر النزاهة والابتكار والشجاعة في قيادة التغيير الإيجابي على الساحة العالمية."
وكان من بين كبار المسؤولين الإقليميين الذين وقّعوا الرسالة عيسى حمزة الفيلكاوي من الكويت نائب رئيس الاتحاد الدولي للسيارات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لشؤون التنقل، وعبد الله بن عيسى آل خليفة من البحرين نائب رئيس الاتحاد الدولي للسيارات للرياضة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وقالت الأندية لبن سليم: "ان تحديث مؤسساتنا والتركيز القوي الذي أوليتموه على مشاركة الأعضاء والتنمية الإقليمية، قد أفاد أنديتنا والمجتمعات التي نخدمها بشكل كبير."
وردّ محمد بن سليم رئيس الاتحاد الدولي للسيارات، قائلاً: "أنا ممتن للغاية لثقة وتشجيع 29 نادياً عضواً في مجال الرياضة والتنقل من جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".
وأضاف: "يحمل هذا الدعم معنى خاصاً بالنسبة لي، نظراً لارتباطي الوثيق بالمنطقة. لقد رأيت بنفسي الموهبة الاستثنائية والالتزام والطموح الذي يميز مجتمع الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويشرفني حقاً أن أحظى بهذا الدعم".
"يعكس العمل الذي تقوم به الأندية في مجالي الرياضة والتنقل في جميع أنحاء المنطقة القيم الأساسية للاتحاد الدولي للسيارات (FIA) - بدءاً من المبادرات الشعبية مثل كأس الكارتينغ لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ووصولاً إلى الجهود المستمرة في مجال السلامة على الطرق والتنقل المستدام".
واختتم قائلاً: "معاً، سنواصل بناء اتحاد دولي للسيارات أقوى وأكثر ديناميكية - اتحاد يجسد بحق قوة وتنوع وإمكانيات كل منطقة نخدمها."
ويأتي الدعم الساحق لبن سليم من منطقته عقب تأييد قوي آخر لإنجازاته كرئيس جاء في رسالة دعم من 36 نادياً عضواً في الاتحاد الدولي للسيارات في الأمريكتين.
التعليقات التوضيحية:
1. رئيس الاتحاد الدولي للسيارات، محمد بن سليم، يخاطب نادي أعضاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "معًا، سنواصل بناء اتحاد أقوى وأكثر ديناميكية".
2. يحظى رئيس الاتحاد الدولي للسيارات، محمد بن سليم، بدعم أندية الاتحاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لإحداثه إصلاحات حيوية في قطاعي التنقل ورياضة السيارات.
3. رئيس الاتحاد الدولي للسيارات، محمد بن سليم، مع نائب رئيس الاتحاد الدولي للسيارات للرياضة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عبد الله بن عيسى آل خليفة من البحرين.
انتهى
ملاحظات للمحررين:
الاتحاد الدولي للسيارات (FIA) هو الهيئة المشرفة على رياضة السيارات العالمية واتحاد منظمات التنقل عالمياً. وهو منظمة غير ربحية ملتزمة بدفع عجلة الابتكار ودعم السلامة والاستدامة والمساواة في قطاع السيارات والرياضة والتنقل. تأسس الاتحاد الدولي للسيارات (FIA) عام ١٩٠٤، وله مكاتب في باريس ولندن وجنيف، ويضم ٢٤٥ منظمة عضواً من خمس قارات، تمثل ملايين مستخدمي الطرق ومحترفي رياضة السيارات والمتطوعين. ويضع الاتحاد ويطبق لوائح رياضة السيارات، بما في ذلك سبع بطولات عالمية ينظمها الاتحاد، لضمان سلامة وعدالة المنافسات العالمية للجميع.
أندية الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تدعم بن سليم لولاية ثانية كرئيس للاتحاد الدولي للسيارات (FIA)
مسؤولون إقليميون يؤكدون أن محمد بن سليم أظهر نزاهةً وابتكاراً وشجاعةً في قيادة التغيير الإيجابي على الساحة العالمية
دبي، الإمارات العربية المتحدة، 1 يونيو 2025: أعربت هيئات رياضة السيارات والتنقل الوطنية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن ثقتها الكبيرة في قيادة محمد بن سليم للاتحاد الدولي للسيارات (FIA)، وحثته على الترشح لولاية جديدة كرئيس للاتحاد.
وكتبت الأندية الأعضاء الـ 29 في الاتحاد الدولي للسيارات (FIA) إلى بن سليم قائلة إن ولايته "حققت إصلاحات حيوية في قطاعي التنقل ورياضة السيارات، واتسمت بتعزيز الشفافية والحوكمة والاستدامة والشمولية”.
وأعربت هذه الأندية، في دعمها لولايته الثانية، عن ثقتها بأن هذا "سيعزز المنظمة ويطورها بما يعود بالنفع على جميع أعضائها وأصحاب المصلحة".
وفي رسالة دعم موجهة إلى بن سليم، قالت الأندية: "لقد ساهمت رؤيتكم في سد الفجوات، وإلهام الوحدة، وتمكين مناطق مثل منطقتنا من المساهمة بشكل أكثر فعالية في مهمة الاتحاد الدولي للسيارات (FIA) العالمية".
وأضافت :"اننا نشعر الآن بالمساواة كأعضاء في الاتحاد الدولي للسيارات بغض النظر عن حجمنا أو موقعنا. ونفخر بدعم قائد من منطقتنا أظهر النزاهة والابتكار والشجاعة في قيادة التغيير الإيجابي على الساحة العالمية."
وكان من بين كبار المسؤولين الإقليميين الذين وقّعوا الرسالة عيسى حمزة الفيلكاوي من الكويت نائب رئيس الاتحاد الدولي للسيارات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لشؤون التنقل، وعبد الله بن عيسى آل خليفة من البحرين نائب رئيس الاتحاد الدولي للسيارات للرياضة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وقالت الأندية لبن سليم: "ان تحديث مؤسساتنا والتركيز القوي الذي أوليتموه على مشاركة الأعضاء والتنمية الإقليمية، قد أفاد أنديتنا والمجتمعات التي نخدمها بشكل كبير."
وردّ محمد بن سليم رئيس الاتحاد الدولي للسيارات، قائلاً: "أنا ممتن للغاية لثقة وتشجيع 29 نادياً عضواً في مجال الرياضة والتنقل من جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".
وأضاف: "يحمل هذا الدعم معنى خاصاً بالنسبة لي، نظراً لارتباطي الوثيق بالمنطقة. لقد رأيت بنفسي الموهبة الاستثنائية والالتزام والطموح الذي يميز مجتمع الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويشرفني حقاً أن أحظى بهذا الدعم".
"يعكس العمل الذي تقوم به الأندية في مجالي الرياضة والتنقل في جميع أنحاء المنطقة القيم الأساسية للاتحاد الدولي للسيارات (FIA) - بدءاً من المبادرات الشعبية مثل كأس الكارتينغ لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ووصولاً إلى الجهود المستمرة في مجال السلامة على الطرق والتنقل المستدام".
واختتم قائلاً: "معاً، سنواصل بناء اتحاد دولي للسيارات أقوى وأكثر ديناميكية - اتحاد يجسد بحق قوة وتنوع وإمكانيات كل منطقة نخدمها."
ويأتي الدعم الساحق لبن سليم من منطقته عقب تأييد قوي آخر لإنجازاته كرئيس جاء في رسالة دعم من 36 نادياً عضواً في الاتحاد الدولي للسيارات في الأمريكتين.
التعليقات التوضيحية:
1. رئيس الاتحاد الدولي للسيارات، محمد بن سليم، يخاطب نادي أعضاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "معًا، سنواصل بناء اتحاد أقوى وأكثر ديناميكية".
2. يحظى رئيس الاتحاد الدولي للسيارات، محمد بن سليم، بدعم أندية الاتحاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لإحداثه إصلاحات حيوية في قطاعي التنقل ورياضة السيارات.
3. رئيس الاتحاد الدولي للسيارات، محمد بن سليم، مع نائب رئيس الاتحاد الدولي للسيارات للرياضة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عبد الله بن عيسى آل خليفة من البحرين.
انتهى
ملاحظات للمحررين:
الاتحاد الدولي للسيارات (FIA) هو الهيئة المشرفة على رياضة السيارات العالمية واتحاد منظمات التنقل عالمياً. وهو منظمة غير ربحية ملتزمة بدفع عجلة الابتكار ودعم السلامة والاستدامة والمساواة في قطاع السيارات والرياضة والتنقل. تأسس الاتحاد الدولي للسيارات (FIA) عام ١٩٠٤، وله مكاتب في باريس ولندن وجنيف، ويضم ٢٤٥ منظمة عضواً من خمس قارات، تمثل ملايين مستخدمي الطرق ومحترفي رياضة السيارات والمتطوعين. ويضع الاتحاد ويطبق لوائح رياضة السيارات، بما في ذلك سبع بطولات عالمية ينظمها الاتحاد، لضمان سلامة وعدالة المنافسات العالمية للجميع.
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