بحث التعاون بين بلديتي بيرين الجديدة وباب عمّان

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- بحث رئيس بلدية بيرين الجديدة في محافظة الزرقاء، وهبي الزواهرة، ورئيس بلدية باب عمان في محافظة جرش، عمر الزبون، سبل التعاون والشراكة بين البلديتين في سبيل خدمة المجتمع المحلي وتطوير المشاريع المشتركة بينهما في المجالات كافة.



جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك بينهما في دار بلدية بيرين الجديدة اليوم الأحد، بحضور أعضاء من المجالس البلدية لكليهما.



وعرض الزواهرة، واقع الخدمات التي تنفذها بلدية بيرين ضمن مناطق القضاء المترامية الأطراف، خاصة في مجالي دعم المشاريع الزراعية وتمكينها، ودعم وتوفير سبل الاستثمار السياحي في القضاء، الذي يعد وجهة للسياحة الداخلية لسكان محافظة الزرقاء والعاصمة عمان، مؤكدا على الاهتمام بالشراكة مع بلدية باب عمان في هذا المجال الحيوي.



بدوره، أكد الزبون، ضرورة التعاون في تنفيذ مشاريع خدمية تلبي احتياجات المواطنين، وتسهيل الإجراءات للوصول إلى شراكة مثمرة، خاصة وأن كلا البلديتين تتشاركان في الكثير من المزايا الاستثمارية في الزراعة والسياحة، ويمكن استثمارها في مشاريع مشتركة ضمن الإمكانات المتاحة لتنمية المجتمع المحلي فيهما.