بحث التعاون بين بلديتي بيرين الجديدة وباب عمّان
جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك بينهما في دار بلدية بيرين الجديدة اليوم الأحد، بحضور أعضاء من المجالس البلدية لكليهما.
وعرض الزواهرة، واقع الخدمات التي تنفذها بلدية بيرين ضمن مناطق القضاء المترامية الأطراف، خاصة في مجالي دعم المشاريع الزراعية وتمكينها، ودعم وتوفير سبل الاستثمار السياحي في القضاء، الذي يعد وجهة للسياحة الداخلية لسكان محافظة الزرقاء والعاصمة عمان، مؤكدا على الاهتمام بالشراكة مع بلدية باب عمان في هذا المجال الحيوي.
بدوره، أكد الزبون، ضرورة التعاون في تنفيذ مشاريع خدمية تلبي احتياجات المواطنين، وتسهيل الإجراءات للوصول إلى شراكة مثمرة، خاصة وأن كلا البلديتين تتشاركان في الكثير من المزايا الاستثمارية في الزراعة والسياحة، ويمكن استثمارها في مشاريع مشتركة ضمن الإمكانات المتاحة لتنمية المجتمع المحلي فيهما.
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