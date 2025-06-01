  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
بحث التعاون بين بلديتي بيرين الجديدة وباب عمّان

بحث التعاون بين بلديتي بيرين الجديدة وباب عمّان

2025-06-01 08:06:21
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- بحث رئيس بلدية بيرين الجديدة في محافظة الزرقاء، وهبي الزواهرة، ورئيس بلدية باب عمان في محافظة جرش، عمر الزبون، سبل التعاون والشراكة بين البلديتين في سبيل خدمة المجتمع المحلي وتطوير المشاريع المشتركة بينهما في المجالات كافة.


جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك بينهما في دار بلدية بيرين الجديدة اليوم الأحد، بحضور أعضاء من المجالس البلدية لكليهما.


وعرض الزواهرة، واقع الخدمات التي تنفذها بلدية بيرين ضمن مناطق القضاء المترامية الأطراف، خاصة في مجالي دعم المشاريع الزراعية وتمكينها، ودعم وتوفير سبل الاستثمار السياحي في القضاء، الذي يعد وجهة للسياحة الداخلية لسكان محافظة الزرقاء والعاصمة عمان، مؤكدا على الاهتمام بالشراكة مع بلدية باب عمان في هذا المجال الحيوي.


بدوره، أكد الزبون، ضرورة التعاون في تنفيذ مشاريع خدمية تلبي احتياجات المواطنين، وتسهيل الإجراءات للوصول إلى شراكة مثمرة، خاصة وأن كلا البلديتين تتشاركان في الكثير من المزايا الاستثمارية في الزراعة والسياحة، ويمكن استثمارها في مشاريع مشتركة ضمن الإمكانات المتاحة لتنمية المجتمع المحلي فيهما.

MENAFN01062025000208011052ID1109621653

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث