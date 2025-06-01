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هاكابي يدعو ماكرون لمنح الفلسطينيين جزءاً من أرضه

هاكابي يدعو ماكرون لمنح الفلسطينيين جزءاً من أرضه

2025-06-01 08:06:20
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- عبّر السفير الأميركي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، عن رفضه دعوة فرنسا لإقامة دولة فلسطينية، مطالباً باريس بتخصيص قطعة من أرضها لإقامة هذه الدولة عليها إن أرادت ذلك.
ووصف هاكابي حديث فرنسا عن الاعتراف الأحادي بالدولة الفلسطينية بأنه أمر "مقزز"، وقال لقناة "فوكس نيوز":"من غير اللائق تماماً، في خضم الحرب التي تتعامل معها إسرائيل، أن يخرجوا ويطرحوا شيئاً أعتقد أن الإسرائيليين يعارضونه بشكل متزايد".
وأضاف السفير الأميركي:"السابع من أكتوبر غيّر الكثير من الأمور. إذا كانت فرنسا مصمّمة حقاً على رؤية دولة فلسطينية، لدي اقتراح لهم: ليقتطعوا قطعة من الريفييرا الفرنسية ويُقيموا دولة فلسطينية هناك. هم مرحّب بهم لفعل ذلك، لكنهم غير مرحّب بهم لفرض هذا النوع من الضغط على أمة ذات سيادة، وأجد أنه أمر مقزز أنهم يظنون أن لهم الحق في فعل ذلك"، بحسب ما نقل موقع "تايمز أوف إسرائيل".
وأوضح هاكابي أن الولايات المتحدة لن تُشارك في مؤتمر ترعاه فرنسا والسعودية في نيويورك، بهدف الترويج للدولة الفلسطينية في وقت لاحق من هذا الشهر.
سكاي نيوز


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