وزير التربية: البدء بتنفيذ مشاريع تشمل أكثر من 100 مدرسة

وزير التربية: البدء بتنفيذ مشاريع تشمل أكثر من 100 مدرسة
ولفت، خلال زيارة رئيس الوزراء جعفر حسّان للوزارة، الأحد، إلى أنه تم البدء بتنفيذ مشاريع تشمل أكثر من 100 مدرسة، وذلك من خلال مشروع المسؤولية المجتمعية الذي خصص قرابة 90 مليون دينار على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
وكشف أن الوزارة تعمل حالياً على إصدار تعليمات لانضباط الدوام المدرسي وتفعيله، خصوصاً فيما يتعلق بالطابور الصباحي والإذاعة المدرسية، فضلاً عن خطط لتنفيذ نشاطات صيفية مثل "مخيم بصمة" بالتعاون مع وزارة الشباب، وكذلك تعزيز أنشطة الكشافة والمرشدات، والرياضة المدرسية.
وفيما يخص تدريب المعلمين، بين محافظة أن هناك خطة لتدريب 60 ألف معلم ومعلمة خلال ثلاث سنوات إضافة إلى تطوير امتحان الثانوية العامة.
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