وزير التربية: البدء بتنفيذ مشاريع تشمل أكثر من 100 مدرسة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استعرض وزير التربية والتعليم عزمي محافظة، المشروعات التي تعمل الوزارة على إنجازها لتحسين واقع العملية التعليمية في المدارس، مشيراً إلى أن تحسين البيئة المدرسية، أولوية قصوى للوزارة وذلك من خلال إنشاء أبنية جديدة، وتنفيذ أعمال الصيانة والتأهيل.



ولفت، خلال زيارة رئيس الوزراء جعفر حسّان للوزارة، الأحد، إلى أنه تم البدء بتنفيذ مشاريع تشمل أكثر من 100 مدرسة، وذلك من خلال مشروع المسؤولية المجتمعية الذي خصص قرابة 90 مليون دينار على مدى السنوات الثلاث المقبلة.



وكشف أن الوزارة تعمل حالياً على إصدار تعليمات لانضباط الدوام المدرسي وتفعيله، خصوصاً فيما يتعلق بالطابور الصباحي والإذاعة المدرسية، فضلاً عن خطط لتنفيذ نشاطات صيفية مثل "مخيم بصمة" بالتعاون مع وزارة الشباب، وكذلك تعزيز أنشطة الكشافة والمرشدات، والرياضة المدرسية.



وفيما يخص تدريب المعلمين، بين محافظة أن هناك خطة لتدريب 60 ألف معلم ومعلمة خلال ثلاث سنوات إضافة إلى تطوير امتحان الثانوية العامة.