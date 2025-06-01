أطعمة ممنوع تسخينها مرة أخرى.. تعرف عليها

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- يعتقد البعض أن تسخين الطعام أكثر من مرة أمر آمن، إلا أن الخبراء يحذرون من أن بعض الأطعمة قد تتحوّل إلى مصدر خطر صحي إذا تم إعادة تسخينها بعد تبريدها، نتيجة تكوّن سموم أو نمو بكتيريا ضارة.



وفيما يلي أبرز الأطعمة التي يُمنع تسخينها مجددًا، بحسب موقع Times of India:

1- الأرز

إعادة تسخين الأرز المطهو والمُترك في درجة حرارة الغرفة لفترة طويلة، قد يؤدي إلى نمو بكتيريا تُفرز سمومًا لا تزول بالتسخين، ما يعرّض الجسم لخطر التسمم الغذائي.

نصيحة: اطهِ الأرز على دفعات صغيرة، واحتفظ به في الثلاجة، وسخّنه مباشرة قبل تناوله.

2- السبانخ

تحتوي السبانخ على نسبة عالية من النترات، التي قد تتحول إلى نتريتات ضارة عند إعادة التسخين، ما يزيد من خطر بعض المضاعفات الصحية.

نصيحة: تناول السبانخ طازجة أو أعد تسخينها لمرة واحدة فقط، إن لزم الأمر.

3- البطاطس

ترك البطاطس المطهية دون تبريد جيد قد يؤدي إلى نمو بكتيريا خطيرة، خاصة إذا أُعيد تسخينها أكثر من مرة، ما يرفع خطر الإصابة بالتسمم الغذائي.

نصيحة: خزّن البطاطس المطهية في الثلاجة جيدًا، ولا تُسخنها إلا مرة واحدة.

4- البيض

يُعد البيض من أكثر الأطعمة حساسية لإعادة التسخين، إذ يؤدي ذلك إلى تحلل البروتينات وظهور رائحة كبريتية، بالإضافة إلى احتمالية تشكّل مركبات ضارة على الصحة.

نصيحة: تناول البيض طازجًا وتجنّب تسخينه بعد الطهي.

5- الدجاج

إعادة تسخين الدجاج أكثر من مرة قد يؤدي إلى جفاف البروتين وتكاثر البكتيريا، ما يزيد من خطر الإصابة بالأمراض المنقولة بالغذاء.

نصيحة: سخّن الكمية التي ستُتناول فقط، وتأكد من وصول الحرارة الداخلية إلى 74 درجة مئوية لضمان سلامته.

خلاصة:

تشدد التوصيات الغذائية على ضرورة تخزين الطعام المطهو بشكل صحيح، وتجنب إعادة تسخينه أكثر من مرة، خاصة في حال الأطعمة البروتينية والنشوية، حفاظًا على الصحة العامة وتفادي التسمم الغذائي.

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