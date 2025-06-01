تشكيل مجلس أمناء هيئة موقع المغطس برئاسة الامير غازي

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تشكيل مجلس أمناء هيئة موقع المغطس برئاسة الامير غازي
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- صدرت في عدد الجريدة الرسمية اليوم الأحد، الارادة الملكية السامية بتعيين الأمير غازي بن محمد رئيسا لمجلس امناء هيئة موقع المغطس.
وتعيين التالية اسماؤهم اعضاء فيه:
وتعيين التالية اسماؤهم اعضاء فيه:
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