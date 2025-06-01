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"طلبات" الأردن تعلن عن أولى حملاتها الصيفية "اطلب بلا هم واربح BMW"
(MENAFN- Asdaa BCW) في إطار فعالياتها المخصصة للتواصل مع العملاء، أعلنت شركة "طلبات" الأردن، المنصة الرائدة في السوق للطلب عبر الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عن أولى حملات صيف 2025 "اطلب بلا هم واربح BMW"، التي ستستمر طيلة شهر حزيران، والتي ستقدم الفرصة لأحد العملاء المحظوظين بالفوز في نهاية الحملة بسيارة BMW I4 موديل 2025 مجمركة ومؤمنة.
ومن خلال الحملة التي تهدف الشركة من خلالها لمكافأة ولاء العملاء وتعزيز تجربتهم معها، سيكون بإمكان جميع مستخدمي التطبيق خلال فترة الحملة، التأهل للدخول في السحب على السيارة تلقائياً مع كل طلب تزيد قيمته على 5 دنانير، مع إمكانية زيادة فرص الفوز بالسحب مع كل عملية طلب.
ومن الجدير بالذكر بأن هذه الحملة تعد واحدة من سلسلة الحملات التي تطلقها "طلبات" الأردن لتقديم الأفضل لقاعدة عملائها وللمستهلكين بشكل دوري، ولجعل تجربة طلب وتوصيل الطعام ومستلزمات البقالة الأساسية معها أكثر حماسة وتميزاً مع القيمة المضافة التي تتيحها.
وتواكب "طلبات" الأردن احتياجات عملائها في مختلف مواقعهم وأوقات طلباتهم، وتقوم بتسليم وجباتهم المفضلة والبقالة بكل سهولة وراحة من خلال التطبيق الذي يمكن تنزيله من خلال متجر "جوجل بلاي" ومتجر "أبل"، ومتجر "هواوي"، داعية إياهم ليكونوا جزءاً من حملتها الصيفية لعدم تفويت فرصة الفوز بالسيارة.
ومن خلال الحملة التي تهدف الشركة من خلالها لمكافأة ولاء العملاء وتعزيز تجربتهم معها، سيكون بإمكان جميع مستخدمي التطبيق خلال فترة الحملة، التأهل للدخول في السحب على السيارة تلقائياً مع كل طلب تزيد قيمته على 5 دنانير، مع إمكانية زيادة فرص الفوز بالسحب مع كل عملية طلب.
ومن الجدير بالذكر بأن هذه الحملة تعد واحدة من سلسلة الحملات التي تطلقها "طلبات" الأردن لتقديم الأفضل لقاعدة عملائها وللمستهلكين بشكل دوري، ولجعل تجربة طلب وتوصيل الطعام ومستلزمات البقالة الأساسية معها أكثر حماسة وتميزاً مع القيمة المضافة التي تتيحها.
وتواكب "طلبات" الأردن احتياجات عملائها في مختلف مواقعهم وأوقات طلباتهم، وتقوم بتسليم وجباتهم المفضلة والبقالة بكل سهولة وراحة من خلال التطبيق الذي يمكن تنزيله من خلال متجر "جوجل بلاي" ومتجر "أبل"، ومتجر "هواوي"، داعية إياهم ليكونوا جزءاً من حملتها الصيفية لعدم تفويت فرصة الفوز بالسيارة.
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