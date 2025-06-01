بعد سن الأربعين 5 تحاليل أساسية لا تغفلي عنها

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- مع التقدم في العمر، تمر السيدات بتغيرات فسيولوجية تؤثر على صحتهن بشكل عام، مما يجعل إجراء بعض الفحوصات الدورية ضرورة طبية لا غنى عنها، خصوصًا بعد سن الأربعين.



ويُقدم موقع Medical News Today قائمة بأهم الفحوصات التي يجب على النساء متابعتها بانتظام، حفاظًا على صحتهن الوقائية وكشفًا مبكرًا لأي مشاكل محتملة:

1- الفحص البدني الروتيني

ينصح الأطباء بإجراء فحص شامل سنوي لدى الطبيب المختص. يشمل هذا الفحص:

مراجعة التاريخ الطبي ونمط الحياة

قياس المؤشرات الحيوية (مثل النبض والتنفس)

فحص القلب والرئتين

تقييم الوزن والطول ومؤشر كتلة الجسم (BMI)

2- قياس الطول والوزن

يُعد قياس الطول والوزن خطوة أساسية لحساب مؤشر كتلة الجسم، الذي يساعد في تقييم خطر الإصابة بأمراض مثل:

أمراض القلب

السكري من النوع الثاني

أنواع معينة من السرطان

3- فحص ضغط الدم

ارتفاع ضغط الدم يُعد من العوامل الصامتة التي تهدد القلب والدماغ.

الضغط الطبيعي: أقل من 120/80

يُوصى بقياس الضغط كل عامين بدءًا من سن 18

إذا كان مرتفعًا (130/80 أو أكثر)، فقد تحتاجين إلى فحص أكثر تكرارًا

4- فحص الكوليسترول

ارتفاع مستويات الكوليسترول يزيد من خطر:

أمراض القلب

السكتات الدماغية

تصلب الشرايين

ويُنصح بإجراء فحص الكوليسترول كل 4 إلى 6 سنوات، ابتداءً من سن العشرين، أو بشكل أكثر انتظامًا إذا كنتِ:

فوق الأربعين

تعانين من زيادة الوزن

لديك تاريخ عائلي لأمراض القلب

5- فحص سرطان القولون والمستقيم

يساعد الفحص المبكر على اكتشاف الأورام الحميدة أو السرطانية في القولون أو المستقيم.

يُنصح ببدء الفحص عند سن 45 عامًا

ويُجرى الفحص من خلال تحليل الدم في البراز أو منظار القولون

الأشخاص غير المعرضين لخطر مرتفع يمكنهم اتباع جدول فحص كل 10 سنوات، أو حسب توصية الطبيب

خلاصة:

الفحص الدوري بعد سن الأربعين هو خط الدفاع الأول لصحة المرأة، ويُسهِم في الوقاية والكشف المبكر عن أمراض مزمنة وخطيرة، مما يعزز من جودة الحياة ويقلل من مضاعفات الشيخوخة.

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