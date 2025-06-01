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كتلة عزم النيابية تستعرض إنجازاتها وتضع خطة تشريعية ورقابية للمرحلة المقبلة

كتلة عزم النيابية تستعرض إنجازاتها وتضع خطة تشريعية ورقابية للمرحلة المقبلة

2025-06-01 08:06:10
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- عقدت كتلة "عزم" النيابية برئاسة النائب الدكتور أيمن أبو هنية اجتماعاً اليوم الأحد، استعرضت خلاله إنجازاتها وقيّمت أدائها خلال الدورة العادية الأولى، ورسمت ملامح المرحلة القادمة تشريعياً ورقابياً وتنظيمياً.
وناقش الاجتماع، الذي حضره أعضاء الكتلة، جدول أعمالها المتضمن ثلاثة محاور رئيسية: تقييم المرحلة الماضية، والتخطيط للدورة المقبلة، وتعزيز التواصل والتنسيق داخل المجلس وخارجه.
وأشاد النائب الدكتور أبو هنية بالأداء المتميز الذي قدمته الكتلة في الدورة العادية الأولى، مثمناً الجهود التي بذلها أعضاء الكتلة لتفعيل العمل البرلماني وبناء مواقف تعبّر عن تطلعات الشعب الأردني.
وأكد أن الحضور الفاعل الذي حققته الكتلة في الدورة الماضية يشكل حافزاً لمضاعفة الجهد لتحقيق طموحاتها وأهدافها الوطنية، مشيراً إلى أن الكتلة تنظر إلى عملها النيابي كمسؤولية وطنية تتطلب التقييم المستمر.
وأضاف في هذا الصدد أن الكتلة لا تكتفي برصد الإنجازات، بل تراجع أداءها بموضوعية وتقيس أثر كل موقف ومشروع تم تقديمه بهدف تسليط الضوء على نقاط القوة، ومعالجة نقاط الضعف، والعمل على مضاعفة الجهد لمواجهة التحديات في المرحلة المقبلة، عبر وضع خطة تشريعية ورقابية واضحة تستند إلى الأولويات الوطنية.
وفي التفاصيل، قال أبو هنية إن الكتلة استعرضت خلال الاجتماع إنجازاتها في الدورة السابقة من مداخلات تحت القبة، ومشاريع قوانين، ومواقف سياسية، كما جرت مراجعة الأداء الرقابي والتشريعي لكل عضو بهدف تعزيز الدور الفاعل والمتكامل للكتلة.
كما تمت مناقشة أبرز التحديات التي واجهت الكتلة خلال المرحلة الماضية بهدف استخلاص الدروس، ووضع حلول عملية للمضي قدماً بأداء أكثر فاعلية.
وفيما يتعلق بالتخطيط للدورة المقبلة، فقد حدّدت الكتلة - بحسب رئيسها - مجموعة من الأولويات التشريعية من أهمها دعم القوانين الاقتصادية التي تسهم في تعزيز الاستثمار وفتح فرص العمل للشباب الأردني، بالإضافة إلى أهمية متابعة التشريعات ذات الصلة بالحماية الاجتماعية والتعليم والصحة، واقتراح قوانين إصلاحية تسهم في ترسيخ الشفافية وتعزيز منظومة مكافحة الفساد.
وشدّدت الكتلة على ضرورة رسم خارطة طريق للتواصل المباشر مع المجتمع المحلي في مختلف المحافظات، وتشكيل لجان داخلية متخصصة لدراسة ملفات مهمة مثل التعليم، والطاقة، والزراعة، والأمن الغذائي، لضمان معالجتها ضمن منظور تشريعي ورقابي شامل.
وبشأن محور تعزيز التنسيق والتواصل المؤسسي داخل المجلس وخارجه، أكّد رئيس وأعضاء الكتلة أهمية توسيع نطاق التعاون مع كتل نيابية أخرى للتوافق على مشاريع القوانين، والعمل على تطوير أدوات التواصل الإعلامي والإلكتروني لإيصال مواقف الكتلة بشكل فعّال واحترافي، بالإضافة إلى إطلاق لقاءات دورية مع المواطنين وممثلي القطاعات المختلفة، بهدف تلمّس احتياجاتهم وتعزيز جسور التعاون معهم.
من جهتهم، طرح أعضاء الكتلة جملة من المقترحات التي تسهم في تعزيز دور الكتلة في المرحلة المقبلة، مشدّدين على أهمية تحويل النتائج التي خرج بها الاجتماع إلى برامج عملية ومبادرات واضحة تعزز من فاعلية الكتلة في العمل النيابي.
وكانت الكتلة، في مستهل الاجتماع، قد رفعت أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم، وولي عهده الأمين سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، وإلى أبناء وبنات الشعب الأردني الأبي، بمناسبة الذكرى التاسعة والسبعين لاستقلال المملكة، مؤكدة التزامها بالثوابت الوطنية والتفافها حول قيادتنا الهاشمية لخدمة الوطن والمواطن.
كما أعربت الكتلة عن فخرها واعتزازها بـ منتخبنا الوطني لكرة القدم "النشامى"، وأكدت دعمها الكامل لهم في مشوارهم ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم، معلنة عن تشكيل وفد من أعضائها لحضور مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره العُماني الشقيق، وذلك لمؤازرته ودعم جهود اللاعبين والجهاز الفني في هذه المرحلة المهمة.


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