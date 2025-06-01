آسيا ياغي تدعو لدمج ذوي الإعاقة في سياسات الصحة الإنجابية

MENAFN - Amman Net) شددت الناشطة الحقوقية وعضو مجلس الأعيان الأردني، آسيا ياغي، على ضرورة دمج قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، وبخاصة ما يتعلق بالصحة الجنسية والإنجابية، في السياسات والاستراتيجيات الوطنية، مؤكدة أن "هذا الصوت لا يجوز أن يُقصى". جاء ذلك خلال استضافتها في برنامج "كيف وليش" الذي تبثه إذاعة راديو البلد، وتقدمه الإعلامية هديل الصبيح.

وأكدت ياغي، رئيسة جمعية "أنا إنسان" لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أن موضوع الصحة الجنسية والإنجابية لذوي الإعاقة يُعد من أكثر الملفات "المسكوت عنها" في المجتمع الأردني والمجتمعات العربية، مشيرة إلى أن "الخجل الاجتماعي" و"الجهل الحقوقي" يعيقان طرحه، رغم كونه جزءاً أساسياً من حقوق الإنسان.

وفي حديثها كشفت عن تجارب ميدانية مؤلمة أظهرت إقصاء فتيات ذوات إعاقة من التوعية بالتغيرات الجسدية، ما دفعها مع فريق الجمعية إلى إدراج هذا الملف في معظم الأنشطة، وبشكل يتماشى مع السياق الديني والاجتماعي، بهدف توعية الأسر وتمكين الفتيات من الحصول على حقهن في المعرفة والرعاية.

وأضافت ياغي أنها كانت من أبرز المشاركين في إعداد الاستراتيجية الوطنية للصحة الجنسية والإنجابية، وحرصت على تضمينها بندًا أساسيًا يُلزم بإشراك منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم في جميع مراحل التنفيذ، مؤكدة أن "لا أحد يجب أن يتحدث عنهم دونهم".

وانتقدت ياغي ضعف الوعي والتجهيز في بعض المراكز الصحية، مشيرة إلى رفض بعض مقدمي الخدمة التعامل مع أشخاص ذوي إعاقة ذهنية أو جسدية، ودعت إلى تدريب جميع العاملين في القطاع الصحي، من الحارس إلى الطبيب، على كيفية التواصل الفعّال مع الأشخاص ذوي الإعاقة باحترام واحتراف.

وفي ختام حديثها، شددت ياغي على أن الميدان هو مصدر القرار، وأن عملها يستند إلى رصد التجارب الحقيقية للأسر والأفراد في مختلف مناطق الأردن، قائلة: "من لا يكون في الميدان لا يحق له التنظير"، وداعية إلى استمرار حملات التوعية وضمان استدامة العمل المجتمعي والحقوقي في هذا المجال.