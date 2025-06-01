تردد في شراء الأضاحي ووزارة الزراعة تؤكد وفرتها وتحذر من التلاعب بالأسعار

MENAFN - Amman Net) مع اقتراب عيد الأضحى، تواجه العديد من العائلات حالة من التردد في اتخاذ قرار شراء الأضحية، في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية.

يقول أبو ليث، موظف في القطاع الخاص، إن الأسعار أصبحت تفوق التوقعات، موضحا أن الوضع صعب، الخروف البلدي وصل إلى 300 أو 350 دينار، وهذا تقريبا يعادل راتبي، كنت أنوي الأضحية هذا العام، لكن بعد معرفتي بالأسعار، أصبحت مترددا، خاصة أن أولويتي الآن هي تأمين الطعام والدواء.

أما أم يزن، وهي معلمة، فتشير إلى أنها استطاعت الحصول على أضحية هذا العام من خلال نظام التقسيط مع إحدى المزارع، وتقول "قررنا نأخذ أضحية وندفع المبلغ على دفعات بعد العيد، يمكن ما يكون الحل المثالي، بس أفضل من الاقتراض أو الاستغناء عن الأضحية بالكامل".

بدوره، يعبر محمد عبدالله، وهو سائق تاكسي، عن ذات التردد، مشيرا إلى أنه كان يخطط للأضحية هذا العام، لكنه فوجئ بارتفاع الأسعار التي تتراوح بين 200 و260 دينارا، مضيفا بأنه سأل أكثر من تاجر فوجد أن الأسعار مرتفعة، لكن بعض المحال توفر خيار التقسيط بدفعة أولى وثلاث دفعات لاحقة، ومع ذلك يقول بأنه سيدرس الموضوع اذا كان هذا الحل المناسب قبل الإلتزام على حد قوله.

تحذيرات من التلاعب

في المقابل، تؤكد وزارة الزراعة أن الأضاحي متوفرة بكميات تفوق حاجة السوق بنسبة تزيد على 30%، مشيرة إلى أن هذا الفائض يفترض أن يسهم في استقرار الأسعار أو حتى انخفاضها.

ويقول الناطق الإعلامي باسم الوزارة، لورنس المجالي، في حديثه لـ"عمان نت"، إن الوزارة اتخذت استعداداتها مبكرا، وفتحت باب الاستيراد من عدة دول لتأمين كميات كافية، مقدرا الطلب المحلي خلال العيد بنحو 300 ألف رأس غنم، في حين يتوفر في السوق قرابة 580 ألف رأس، منها 400 ألف من الإنتاج المحلي، و180 ألفا مستوردا.

وتتراوح أسعار الأضاحي المستوردة بين 200 و220 دينارا، فيما تتراوح أسعار الأضاحي البلدية بين 220 و260 دينارا، مع زيادة طفيفة مقارنة بالعام الماضي، بحسب المجالي الذي يرجع ذلك إلى ارتفاع الطلب في الأيام الأولى من الموسم.

ويحذر من محاولات بعض التجار التلاعب بالأسعار وعدم الالتزام بالتقديرات التي تضعها الوزارة، مؤكدا أن تسعير الأضاحي يخضع للسوق والعرض والطلب، لا لتدخل مباشر من الوزارة، وداعيا المواطنين إلى عدم التهافت على الشراء في أول أيام العيد لتفادي رفع الأسعار.

مهلة كافية وفرص متعددة

ويوضح المجالي أن أمام المواطنين عشرة أيام كاملة لشراء الأضاحي، ستة منها قبل العيد وأربعة خلاله، مؤكدا أن التروي وتعدد مصادر الشراء يساعدان في الحصول على سعر مناسب، مضيفا أن أمانة عمان الكبرى والبلديات خصصت مواقع واسعة للبيع، تتيح خيارات أوسع للمستهلكين وفقًا لميزانياتهم.

ويلفت إلى أن تفاوت الأسعار يعود في جزء كبير منه إلى اختلاف الأوزان أيضا، وهو ما يجعل من الطبيعي وجود تباين في الأسعار والسوق.

متابعة صحية وتنظيم ميداني

هذا وتقوم وزارة الزراعة بالتنسق مع أمانة عمان الكبرى والبلديات بتنفيذ خطة رقابية خلال العيد، تشمل فرقا صحية مختصة تتابع أوضاع الأضاحي في المزارع والحظائر، لضمان سلامتها وضبط المخالفات.

وفي السياق ذاته، أعلنت أمانة عمان بدء استقبال طلبات الحصول على تصاريح بيع وذبح الأضاحي إلكترونيًا للعام 2025، اعتبارا من 20 أيار وحتى 2 حزيران عبر موقعها الرسمي، مبينة أن توزيع مواقع الحظائر سيتم عبر قرعة إلكترونية في 2 حزيران، على أن تستوفى تأمينات بقيمة 500 دينار.

وتؤكد الأمانة أن الأولوية في توزيع الحظائر ستُمنح لأصحاب رخص المهن ذات العلاقة، مثل أصحاب الملاحم، مشيرة إلى أن المواقع ستغطي مختلف مناطق العاصمة لمنع البيع العشوائي وضمان سهولة الرقابة والتعقيم.

ومن جانبها، تواصل وزارة الصناعة والتجارة والتموين حملاتها الرقابية على أسواق اللحوم، بالتعاون مع وزارة الزراعة، لضبط الأسعار ومنع أي استغلال، خاصة مع قرب العيد، وتدعو الوزارة المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات، مؤكدة أهمية تعزيز التنافسية بين الملاحم بدلاً من الالتزام بأسعار موحدة، نظرا لاختلاف النوعيات والأوزان ومصادر اللحوم.