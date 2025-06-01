مركز الاتصال الحكومي يرصد أهم التدخلات التي نفذتها الحكومة خلال الأسبوع الماضي

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله / PNN - أصدر مركز الاتصال الحكومي، اليوم الأحد، تقريرًا يُبين أهم التدخلات التنموية والإصلاحية التي نفذَّتها الحكومة الفلسطينية، خلال الأسبوع الماضي (25/05/2025 – 31/05/2025).

تحركات دبلوماسية

وأبرز التقرير، مشاركة رئيس الوزراء، وزير الخارجية والمغتربين محمد مصطفى، في الاجتماع الوزاري لمجموعة مدريد (مدريد+)، حيث أكد في كلمة حازمة خلال الجلسة الافتتاحية، أن إسرائيل تستخدم المجاعة كسلاح حرب ممنهج، ضمن استراتيجية تهدف لإبادة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأشار مصطفى أن إعلان الحكومة الفلسطينية قطاع غزة منطقة مجاعة يتطلب تحركًا دوليًا فوريًا وفعالًا، يتناسب مع خطورة الوضع الإنساني وهذا الإعلان الرسمي.

ونوه التقرير إلى أن سفارات دولة فلسطين تُواصِل التنسيق مع الدول والمنظمات الإنسانية لتأمين الإغاثة ونقل صوت شعبنا إلى المحافل الدولية.

وشاركت وزيرة الدولة لشؤون الخارجية فارسين شاهين في منتدى يريفان الحواري 2025 في أرمينيا، حيث قادت تحركًا دبلوماسيًا شمل لقاءات ثنائية مع وزراء من صربيا وفرنسا والجبل الأسود، ناقشت خلالها الوضع الإنساني في غزة، والاعتراف بدولة فلسطين. كما التقت بكاثوليكوس الأرمن لحماية الوجود الأرمني في القدس، وشاركت في جلسة دولية أكدت خلالها أن الاحتلال يقوّض أمن المنطقة، وأن تحقيق الأمن الإقليمي يبدأ بإنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية.

مشاريع طرق وبنية تحتية

أنجزت وزارة الحكم المحلي خلال شهر أيار أكثر من 35 تدخلًا في مجال تطوير البنية التحتية، بتكلفة تقارب 21 مليون شيقل، شملت مشاريع طرق، شبكات مياه وكهرباء، حدائق وملاعب، بتمويل من الحكومة الفلسطينية وصندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية، وصناديق وجهات دولية.

كما افتتح وزير الحكم المحلي سامي حجاوي مشاريع بقيمة مليون دولار في محافظة القدس، تضمَّنَت إنشاء ملعب معشّب في قلنديا، وتنفيذ طرق داخلية بطول 2 كم في بلدات بدو، الجديرة، الجيب وبير نبالا.

وأنجزت الوزارة مشاريع تأهيل وتعبيد شوارع في تقوع، بيت كاحل، عابا الشرقية، جنين، ودورا، بالإضافة لبلدات بمحافظة القدس، إلى جانب استكمال مشروع مركز خدمات الجمهور في بلدية بيت أولا بمحافظة الخليل. واستكملت الوزارة أعمال التقاص والتسوية المالية في 5 هيئات محلية، ضمن جهود الإصلاح المالي وتعزيز الحوكمة.

ورغم أكثر من 50 عدوانًا إسرائيليًا على جنين خلال أقل من عامين، تواصلت أعمال صيانة وتعبيد الطرق بتكاليف تقدَّر بعشرات ملايين الشواقل، دعمًا لصمود المواطنين. كما نفذت اللجنة الفنية للأعمال الطارئة زيارة تفقدية لبلدتي بروقين وكفر الديك غرب سلفيت لحصر الأضرار الناجمة عن عدوان الاحتلال والمستعمرين وتقديم الدعم اللازم.

مساعدات غذائية وصحية

واصلت وزارة التنمية الاجتماعية تدخلاتها في عدة محافظات لمساعدة الأسر المحتاجة والنازحة. ففي رام الله، تم توزيع مساعدات غذائية وصحية وكسوة عيد على مئات الأسر، منها 150 كوبون كسوة بقيمة 30,000 شيقل، و100 ربطة خبز بـ500 شيقل، ومواد صحية بقيمة 3,500 شيقل.

وفي طوباس، استفادت 113 أسرة من مساعدات غذائية وصحية، وتم تأمين إيجارات لـ21 أسرة نازحة، وتقديم دعم نفسي لـ30 سيدة نازحة، وتوفير مساعدات من جمعيات بلغت 11,850 شيقل.

وفي الخليل، تم توزيع 5 طرود غذائية، 9 مساعدات صحية، و15 وحدة عينية، وتأمين صحي لـ20 فردًا من غزة، وتنفيذ 5 مشاريع تمكين اقتصادي. وفي بلدة يطا، تم توزيع 15 مساعدة غذائية من برنامج الأغذية العالمي وكسوة عيد لـ500 طفل.

في سلفيت، تم توزيع طرود غذائية وصحية، ومساعدات لذوي الإعاقة وكبار السن، وتحضير لتوزيع لحوم الأضاحي لـ250 أسرة.

وفي القدس، تم إيواء طارئ لسيدة مُعنَّفَة، وتقديم دعم نفسي لـ21 طفلًا، ومتابعة قضايا النساء والأطفال، واستعدادات للأضاحي.

وفي نابلس، تم توزيع طرود غذائية وصحية للأسر والسجناء، وتقديم دعم نفسي لـ85 امرأة وطفل، وإيواء 6 أطفال، ومتابعة 142 ملفًا للأحداث.

في قلقيلية، تم توزيع 200 طرد غذائي بـقيمة 37,200 شيقل، 200 فرشة وحرام بـقيمة 32,400 شيقل، وكسوة عيد بقيمة 19,200 شيقل، وتنسيب 440 أسرة للأضاحي بقيمة 92,400 شيقل، واستهداف 10 حالات أيتام جديدة.

وفي أريحا: تم توزيع 300 طرد غذائي، وتوزيع لاحق لـ400 حصة لحوم أضاحي، وتنظيم 37 جلسة دعم نفسي واجتماعي، وتدريب 21 سيدة على مشاريع صغيرة.

وفي طولكرم، تم توزيع 475 طردًا غذائيًا وصحيًا، وتوفير 1,460 قسيمة شرائية (350 شيقل شهريًا/3 أشهر). وتسليم كرسي كهربائي بقيمة 15,000 شيقل، وتوفير 73 فرصة عمل مؤقتة.

في بيت لحم، تم توزيع مساعدات نقدية وصحية وغذائية متنوعة، وتقييم لمشاريع الطاقة الشمسية، ومتابعة طبية للأطفال، ومساهمات بقيمة 2,050 شيقل من مبادرة "فائض ما لديكم".

دعم المزارعين وشق طرق زراعية

افتتح وزير الزراعة رزق سليمية "بيت التعبئة" التابع للشركة الأردنية الفلسطينية في لواء دير علا بالأغوار الوسطى على مساحة 32 دونما، كما تفقَّد مديريات الزراعة والبيطرة في أريحا والخليل، وشارك بتوزيع 50 تنك مياه في جنوب الخليل، و100 تنك في الخليل و80 خزانًا في بيت لحم بدعم من "أنيرا".

كما وزعت وزارة الزراعة 237 ألف شيقل على 353 مزارعًا في طولكرم بالتعاون مع الإغاثة الأولية الدولية، و150 طنًا من الأعلاف على 27 مستفيدًا في حمامات البرج والدير وسمرا ضمن مشروع الاتحاد الأوروبي وائتلاف الحماية، و240 طنًا و300 كغم شعير لمربي الأغنام في نابلس بالشراكة مع مؤسسة "العمل ضد الجوع".

كما ناقش الوزير دعم محطة تنقية في خاراس، وافتتح دائرة زراعة الظاهرية، وبحث التعاون مع القنصلية البريطانية. ووقَّعَت الوزارة اتفاقية شق طُرق زراعية بطول 5 كم في عطارة تخدم 220 مزارعًا. كما ترأس الاجتماع الثاني لمجموعة التمويل الزراعي، وشهد توقيع اتفاقية مشروع RUFIPP مع IFAD والحكومة الفلسطينية بدعم من إسبانيا والاتحاد الأوروبي.

ودعمًا لصمود التجمعات في المناطق المسماة "ج"، قدمت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان تنكات مياه وخيامًا سكنية لتجمعات بالأغوار وكيسان، و20 كشافًا لخربة الضبع بمسافر يطا، إضافة إلى دعم لبلدتي تقوع ونعلين وقرية خلة السدرة بخزانات مياه ومستلزمات إنشائية.

مشاريع تطويرية

خَرَّج وزير الداخلية اللواء زياد هب الريح دورة "القيادات التأسيسية 27" لـ31 ضابطًا، مؤكدًا التزام الوزارة بتطوير المؤسسة الأمنية رغم التحديات.

كما افتتح مرافق جديدة في معهد التدريب المركزي، وتفقد هيئة المعابر مشددًا على تحسين الخدمات وتسهيل الإجراءات.

ونَفَّذَت وزارة السياحة والآثار جولات رقابية على مكاتب ومنشآت سياحية، وتَفَقَّدت مواقع أثرية لبحث سُبل تطويرها، وعَقَدَت أولى جلسات المجلس الاستشاري للسياحة في نابلس بمشاركة مؤسسات محلية، إلى جانب تنظيم لقاءات توعوية حول أهمية السياحة والآثار في فلسطين.

ونَفَّذَت وزارة شؤون القدس سلسلة أنشطة في المحافظة، شملت افتتاح مشاريع تطويرية في بلدات شمال غرب القدس بقيمة نحو مليون دولار. كما عَقَدَت الوزارة اجتماعًا مع لجنة حي بطن الهوى في سلوان لبحث التحديات التي تواجه السكان، إلى جانب اجتماع تنسيقي مع لجان الأحياء المقدسية وممثلين عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لوضع خطة استجابة شاملة للاحتياجات.

تسجيل 73 شركة و63 تاجرا جديدا

حدَّدَت وزارة الاقتصاد الوطني السقف السعري للحوم ونفذت جولات رقابية مكثفة لضبط المخالفين، وأحالت اثنين للنيابة وحررت 22 إخطارًا، وضبطت طنًا من السلع الفاسدة، وعالجت 20 شكوى خلال 86 جولة.

كما بَحَثَت مع الاتحاد الأوروبي آثار القيود الإسرائيلية على السلع ذات الاستخدام المزدوج. وسجَّلَت الوزارة 73 شركة و63 تاجرًا جديدًا، وأصدرت مئات التراخيص والخدمات التجارية، منها 235 رخصة استيراد، و105 علامات تجارية، و100 خدمة في الملكية الفكرية.

ونَفَّذَت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية سلسلة أنشطة لتعزيز استخدام الطاقة المتجددة، منها ورشة مع البنك الدولي لتفعيل نظام "LSAPS" لجذب الاستثمارات في الطاقة الشمسية، ووقّعت مذكرة تفاهم مع جامعة بيرزيت للتعاون في الأبحاث وتدريب الطلبة.

كما زار وفد من سلطة الطاقة والمانحين مشروع الطاقة الشمسية في مستشفى دورا، واطلع على نظام يعزّز استقلال القطاع الصحي.

وتم إنجاز مشروع خط كهرباء متوسط الضغط في بيت لحم لتحسين استقرار الشبكة. وجرى بحث تطوير هيئة كهرباء يعبد وتحويلها لمجلس خدمات مشترك.

منح تعليمية

وقعَّت وزارة النقل اتفاقية لاعتماد مقر دائم في البلدة القديمة بالخليل، وواصلت دعم صمود المزارعين بترخيص أكثر من 450 جرارًا زراعيًا في عدة محافظات.

كما أَتمَّت دراسة واعتماد مخططات هندسية لطرق ومواقع مهن، وعدّلت ترسيم خطوط النقل العام والطرق المحلية، وأقرَّت قرار تنظيم استخدام تطبيقات النقل في المركبات العمومية.

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي عن توفر مقاعد دراسية في الطب بالأردن، ومِنَح بكالوريوس تمريض ودكتوراه في جامعة قبرص للتكنولوجيا، إضافة إلى منح بكالوريوس وماجستير في جامعات إيطالية، للعام الدراسي 2025-2026.

وأبرمت الوزارة ومؤسسة "التعليم فوق الجميع" وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP اتفاقية خاصة بامتحانات التوجيهي والتعليم في غزة، بقيمة 3.8 مليون دولار أميركي. ويشمل المشروع تجهيز مراكز تعليمية إلكترونية متكاملة، تتوفر فيها خدمات الإنترنت الآمن، ومصادر الطاقة الكهربائية، وكافة المستلزمات الفنية والتعليمية الضرورية، بما يضمن بيئة آمنة وفعّالة لعقد الامتحانات.

وقَدَّمَت وزارة الثقافة دعمًا لـ20 مشروعًا في المحافظات الجنوبية ضمن الصندوق الثقافي الفلسطيني، وأعلنت عن الفائزين بمسابقة "في عيون الشباب".

ورعى وزير الثقافة عماد حمدان، إطلاق كتاب حول الأعشاب البدوية في بيت لحم، وزار مخيمي عايدة والعروب وجامعة خضوري– فرع العروب.

كما أُقيمت فعاليات ثقافية في طولكرم، جنين، ونابلس، وتُوّجت بافتتاح الدورة التاسعة من مهرجان العودة السينمائي الدولي، وتوقيع اتفاقية لإنشاء مقر دائم للوزارة في البلدة القديمة بالخليل.

دعم قطاع العمل

أطلع وزير العدل شرحبيل الزعيم، القنصل الإيطالي ومدير الوكالة الإيطالية على الأوضاع في غزة، مثمنًا دعم إيطاليا لإطلاق العيادة القانونية المتنقلة.

وخلال ورشة عمل نظمتها الأمانة العامة بالتعاون مع الشرطة الأوروبية، أعلن الوزير عن تحقيق منصة التشريع 34,000 مشاركة، مشددًا على دورها في تعزيز الشفافية، كما تم نشر قانون الجرائم الإلكترونية لتلقي الملاحظات تمهيدًا لتعديله.

وفي إطار دعم قطاع العمل وتعزيز التعاون الإقليمي، وقّعت وزيرة العمل إيناس عطاري اتفاقية مع نظيرها القطري لتوفير فرص عمل للفلسطينيين، وتنظيم استقدام العمالة، وتبادل الخبرات في مجالات التدريب المهني والتفتيش والسلامة المهنية.

كما بحثت الوزيرة مع رئيس مجلس الأعيان الأردني سبل حماية حقوق العمال وتعزيز التعاون في التدريب والتشغيل، إضافة إلى تبادل التجارب في التشريعات العمالية بين البلدين.

كما عقدت الوزارة جلسة حوارية بعنوان "شراكة وتمكين"، ناقشت خلالها آليات دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل وتمكينهم اقتصادياً واجتماعياً.

وتابعت سلطة جودة البيئة 10 شكاوى بيئية، وأصدرت 6 موافقات لمشاريع صناعية وأبراج بث، وجددت واحدة لمنشأة زراعية، ونفذت 43 جولة تفتيش، كما نظمت فعاليات توعوية في اليوم الدولي للتنوع الحيوي، مركّزة على انتهاكات الاحتلال للبيئة الفلسطينية.