مركز الاتصال الحكومي يرصد أهم التدخلات التي نفذتها الحكومة خلال الأسبوع الماضي

مركز الاتصال الحكومي يرصد أهم التدخلات التي نفذتها الحكومة خلال الأسبوع الماضي
تحركات دبلوماسية
وأبرز التقرير، مشاركة رئيس الوزراء، وزير الخارجية والمغتربين محمد مصطفى، في الاجتماع الوزاري لمجموعة مدريد (مدريد+)، حيث أكد في كلمة حازمة خلال الجلسة الافتتاحية، أن إسرائيل تستخدم المجاعة كسلاح حرب ممنهج، ضمن استراتيجية تهدف لإبادة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وأشار مصطفى أن إعلان الحكومة الفلسطينية قطاع غزة منطقة مجاعة يتطلب تحركًا دوليًا فوريًا وفعالًا، يتناسب مع خطورة الوضع الإنساني وهذا الإعلان الرسمي.
ونوه التقرير إلى أن سفارات دولة فلسطين تُواصِل التنسيق مع الدول والمنظمات الإنسانية لتأمين الإغاثة ونقل صوت شعبنا إلى المحافل الدولية.
وشاركت وزيرة الدولة لشؤون الخارجية فارسين شاهين في منتدى يريفان الحواري 2025 في أرمينيا، حيث قادت تحركًا دبلوماسيًا شمل لقاءات ثنائية مع وزراء من صربيا وفرنسا والجبل الأسود، ناقشت خلالها الوضع الإنساني في غزة، والاعتراف بدولة فلسطين. كما التقت بكاثوليكوس الأرمن لحماية الوجود الأرمني في القدس، وشاركت في جلسة دولية أكدت خلالها أن الاحتلال يقوّض أمن المنطقة، وأن تحقيق الأمن الإقليمي يبدأ بإنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية.
مشاريع طرق وبنية تحتية
أنجزت وزارة الحكم المحلي خلال شهر أيار أكثر من 35 تدخلًا في مجال تطوير البنية التحتية، بتكلفة تقارب 21 مليون شيقل، شملت مشاريع طرق، شبكات مياه وكهرباء، حدائق وملاعب، بتمويل من الحكومة الفلسطينية وصندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية، وصناديق وجهات دولية.
كما افتتح وزير الحكم المحلي سامي حجاوي مشاريع بقيمة مليون دولار في محافظة القدس، تضمَّنَت إنشاء ملعب معشّب في قلنديا، وتنفيذ طرق داخلية بطول 2 كم في بلدات بدو، الجديرة، الجيب وبير نبالا.
وأنجزت الوزارة مشاريع تأهيل وتعبيد شوارع في تقوع، بيت كاحل، عابا الشرقية، جنين، ودورا، بالإضافة لبلدات بمحافظة القدس، إلى جانب استكمال مشروع مركز خدمات الجمهور في بلدية بيت أولا بمحافظة الخليل. واستكملت الوزارة أعمال التقاص والتسوية المالية في 5 هيئات محلية، ضمن جهود الإصلاح المالي وتعزيز الحوكمة.
ورغم أكثر من 50 عدوانًا إسرائيليًا على جنين خلال أقل من عامين، تواصلت أعمال صيانة وتعبيد الطرق بتكاليف تقدَّر بعشرات ملايين الشواقل، دعمًا لصمود المواطنين. كما نفذت اللجنة الفنية للأعمال الطارئة زيارة تفقدية لبلدتي بروقين وكفر الديك غرب سلفيت لحصر الأضرار الناجمة عن عدوان الاحتلال والمستعمرين وتقديم الدعم اللازم.
مساعدات غذائية وصحية
واصلت وزارة التنمية الاجتماعية تدخلاتها في عدة محافظات لمساعدة الأسر المحتاجة والنازحة. ففي رام الله، تم توزيع مساعدات غذائية وصحية وكسوة عيد على مئات الأسر، منها 150 كوبون كسوة بقيمة 30,000 شيقل، و100 ربطة خبز بـ500 شيقل، ومواد صحية بقيمة 3,500 شيقل.
وفي طوباس، استفادت 113 أسرة من مساعدات غذائية وصحية، وتم تأمين إيجارات لـ21 أسرة نازحة، وتقديم دعم نفسي لـ30 سيدة نازحة، وتوفير مساعدات من جمعيات بلغت 11,850 شيقل.
وفي الخليل، تم توزيع 5 طرود غذائية، 9 مساعدات صحية، و15 وحدة عينية، وتأمين صحي لـ20 فردًا من غزة، وتنفيذ 5 مشاريع تمكين اقتصادي. وفي بلدة يطا، تم توزيع 15 مساعدة غذائية من برنامج الأغذية العالمي وكسوة عيد لـ500 طفل.
في سلفيت، تم توزيع طرود غذائية وصحية، ومساعدات لذوي الإعاقة وكبار السن، وتحضير لتوزيع لحوم الأضاحي لـ250 أسرة.
وفي القدس، تم إيواء طارئ لسيدة مُعنَّفَة، وتقديم دعم نفسي لـ21 طفلًا، ومتابعة قضايا النساء والأطفال، واستعدادات للأضاحي.
وفي نابلس، تم توزيع طرود غذائية وصحية للأسر والسجناء، وتقديم دعم نفسي لـ85 امرأة وطفل، وإيواء 6 أطفال، ومتابعة 142 ملفًا للأحداث.
في قلقيلية، تم توزيع 200 طرد غذائي بـقيمة 37,200 شيقل، 200 فرشة وحرام بـقيمة 32,400 شيقل، وكسوة عيد بقيمة 19,200 شيقل، وتنسيب 440 أسرة للأضاحي بقيمة 92,400 شيقل، واستهداف 10 حالات أيتام جديدة.
وفي أريحا: تم توزيع 300 طرد غذائي، وتوزيع لاحق لـ400 حصة لحوم أضاحي، وتنظيم 37 جلسة دعم نفسي واجتماعي، وتدريب 21 سيدة على مشاريع صغيرة.
وفي طولكرم، تم توزيع 475 طردًا غذائيًا وصحيًا، وتوفير 1,460 قسيمة شرائية (350 شيقل شهريًا/3 أشهر). وتسليم كرسي كهربائي بقيمة 15,000 شيقل، وتوفير 73 فرصة عمل مؤقتة.
في بيت لحم، تم توزيع مساعدات نقدية وصحية وغذائية متنوعة، وتقييم لمشاريع الطاقة الشمسية، ومتابعة طبية للأطفال، ومساهمات بقيمة 2,050 شيقل من مبادرة "فائض ما لديكم".
دعم المزارعين وشق طرق زراعية
افتتح وزير الزراعة رزق سليمية "بيت التعبئة" التابع للشركة الأردنية الفلسطينية في لواء دير علا بالأغوار الوسطى على مساحة 32 دونما، كما تفقَّد مديريات الزراعة والبيطرة في أريحا والخليل، وشارك بتوزيع 50 تنك مياه في جنوب الخليل، و100 تنك في الخليل و80 خزانًا في بيت لحم بدعم من "أنيرا".
كما وزعت وزارة الزراعة 237 ألف شيقل على 353 مزارعًا في طولكرم بالتعاون مع الإغاثة الأولية الدولية، و150 طنًا من الأعلاف على 27 مستفيدًا في حمامات البرج والدير وسمرا ضمن مشروع الاتحاد الأوروبي وائتلاف الحماية، و240 طنًا و300 كغم شعير لمربي الأغنام في نابلس بالشراكة مع مؤسسة "العمل ضد الجوع".
كما ناقش الوزير دعم محطة تنقية في خاراس، وافتتح دائرة زراعة الظاهرية، وبحث التعاون مع القنصلية البريطانية. ووقَّعَت الوزارة اتفاقية شق طُرق زراعية بطول 5 كم في عطارة تخدم 220 مزارعًا. كما ترأس الاجتماع الثاني لمجموعة التمويل الزراعي، وشهد توقيع اتفاقية مشروع RUFIPP مع IFAD والحكومة الفلسطينية بدعم من إسبانيا والاتحاد الأوروبي.
ودعمًا لصمود التجمعات في المناطق المسماة "ج"، قدمت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان تنكات مياه وخيامًا سكنية لتجمعات بالأغوار وكيسان، و20 كشافًا لخربة الضبع بمسافر يطا، إضافة إلى دعم لبلدتي تقوع ونعلين وقرية خلة السدرة بخزانات مياه ومستلزمات إنشائية.
مشاريع تطويرية
خَرَّج وزير الداخلية اللواء زياد هب الريح دورة "القيادات التأسيسية 27" لـ31 ضابطًا، مؤكدًا التزام الوزارة بتطوير المؤسسة الأمنية رغم التحديات.
كما افتتح مرافق جديدة في معهد التدريب المركزي، وتفقد هيئة المعابر مشددًا على تحسين الخدمات وتسهيل الإجراءات.
ونَفَّذَت وزارة السياحة والآثار جولات رقابية على مكاتب ومنشآت سياحية، وتَفَقَّدت مواقع أثرية لبحث سُبل تطويرها، وعَقَدَت أولى جلسات المجلس الاستشاري للسياحة في نابلس بمشاركة مؤسسات محلية، إلى جانب تنظيم لقاءات توعوية حول أهمية السياحة والآثار في فلسطين.
ونَفَّذَت وزارة شؤون القدس سلسلة أنشطة في المحافظة، شملت افتتاح مشاريع تطويرية في بلدات شمال غرب القدس بقيمة نحو مليون دولار. كما عَقَدَت الوزارة اجتماعًا مع لجنة حي بطن الهوى في سلوان لبحث التحديات التي تواجه السكان، إلى جانب اجتماع تنسيقي مع لجان الأحياء المقدسية وممثلين عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لوضع خطة استجابة شاملة للاحتياجات.
تسجيل 73 شركة و63 تاجرا جديدا
حدَّدَت وزارة الاقتصاد الوطني السقف السعري للحوم ونفذت جولات رقابية مكثفة لضبط المخالفين، وأحالت اثنين للنيابة وحررت 22 إخطارًا، وضبطت طنًا من السلع الفاسدة، وعالجت 20 شكوى خلال 86 جولة.
كما بَحَثَت مع الاتحاد الأوروبي آثار القيود الإسرائيلية على السلع ذات الاستخدام المزدوج. وسجَّلَت الوزارة 73 شركة و63 تاجرًا جديدًا، وأصدرت مئات التراخيص والخدمات التجارية، منها 235 رخصة استيراد، و105 علامات تجارية، و100 خدمة في الملكية الفكرية.
ونَفَّذَت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية سلسلة أنشطة لتعزيز استخدام الطاقة المتجددة، منها ورشة مع البنك الدولي لتفعيل نظام "LSAPS" لجذب الاستثمارات في الطاقة الشمسية، ووقّعت مذكرة تفاهم مع جامعة بيرزيت للتعاون في الأبحاث وتدريب الطلبة.
كما زار وفد من سلطة الطاقة والمانحين مشروع الطاقة الشمسية في مستشفى دورا، واطلع على نظام يعزّز استقلال القطاع الصحي.
وتم إنجاز مشروع خط كهرباء متوسط الضغط في بيت لحم لتحسين استقرار الشبكة. وجرى بحث تطوير هيئة كهرباء يعبد وتحويلها لمجلس خدمات مشترك.
منح تعليمية
وقعَّت وزارة النقل اتفاقية لاعتماد مقر دائم في البلدة القديمة بالخليل، وواصلت دعم صمود المزارعين بترخيص أكثر من 450 جرارًا زراعيًا في عدة محافظات.
كما أَتمَّت دراسة واعتماد مخططات هندسية لطرق ومواقع مهن، وعدّلت ترسيم خطوط النقل العام والطرق المحلية، وأقرَّت قرار تنظيم استخدام تطبيقات النقل في المركبات العمومية.
أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي عن توفر مقاعد دراسية في الطب بالأردن، ومِنَح بكالوريوس تمريض ودكتوراه في جامعة قبرص للتكنولوجيا، إضافة إلى منح بكالوريوس وماجستير في جامعات إيطالية، للعام الدراسي 2025-2026.
وأبرمت الوزارة ومؤسسة "التعليم فوق الجميع" وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP اتفاقية خاصة بامتحانات التوجيهي والتعليم في غزة، بقيمة 3.8 مليون دولار أميركي. ويشمل المشروع تجهيز مراكز تعليمية إلكترونية متكاملة، تتوفر فيها خدمات الإنترنت الآمن، ومصادر الطاقة الكهربائية، وكافة المستلزمات الفنية والتعليمية الضرورية، بما يضمن بيئة آمنة وفعّالة لعقد الامتحانات.
وقَدَّمَت وزارة الثقافة دعمًا لـ20 مشروعًا في المحافظات الجنوبية ضمن الصندوق الثقافي الفلسطيني، وأعلنت عن الفائزين بمسابقة "في عيون الشباب".
ورعى وزير الثقافة عماد حمدان، إطلاق كتاب حول الأعشاب البدوية في بيت لحم، وزار مخيمي عايدة والعروب وجامعة خضوري– فرع العروب.
كما أُقيمت فعاليات ثقافية في طولكرم، جنين، ونابلس، وتُوّجت بافتتاح الدورة التاسعة من مهرجان العودة السينمائي الدولي، وتوقيع اتفاقية لإنشاء مقر دائم للوزارة في البلدة القديمة بالخليل.
دعم قطاع العمل
أطلع وزير العدل شرحبيل الزعيم، القنصل الإيطالي ومدير الوكالة الإيطالية على الأوضاع في غزة، مثمنًا دعم إيطاليا لإطلاق العيادة القانونية المتنقلة.
وخلال ورشة عمل نظمتها الأمانة العامة بالتعاون مع الشرطة الأوروبية، أعلن الوزير عن تحقيق منصة التشريع 34,000 مشاركة، مشددًا على دورها في تعزيز الشفافية، كما تم نشر قانون الجرائم الإلكترونية لتلقي الملاحظات تمهيدًا لتعديله.
وفي إطار دعم قطاع العمل وتعزيز التعاون الإقليمي، وقّعت وزيرة العمل إيناس عطاري اتفاقية مع نظيرها القطري لتوفير فرص عمل للفلسطينيين، وتنظيم استقدام العمالة، وتبادل الخبرات في مجالات التدريب المهني والتفتيش والسلامة المهنية.
كما بحثت الوزيرة مع رئيس مجلس الأعيان الأردني سبل حماية حقوق العمال وتعزيز التعاون في التدريب والتشغيل، إضافة إلى تبادل التجارب في التشريعات العمالية بين البلدين.
كما عقدت الوزارة جلسة حوارية بعنوان "شراكة وتمكين"، ناقشت خلالها آليات دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل وتمكينهم اقتصادياً واجتماعياً.
وتابعت سلطة جودة البيئة 10 شكاوى بيئية، وأصدرت 6 موافقات لمشاريع صناعية وأبراج بث، وجددت واحدة لمنشأة زراعية، ونفذت 43 جولة تفتيش، كما نظمت فعاليات توعوية في اليوم الدولي للتنوع الحيوي، مركّزة على انتهاكات الاحتلال للبيئة الفلسطينية.
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