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البرش: الاحتلال يحتجز 3000 شاحنة تجهيزات طبية ويحوّل مراكز المساعدات إلى مصائد قتل

البرش: الاحتلال يحتجز 3000 شاحنة تجهيزات طبية ويحوّل مراكز المساعدات إلى مصائد قتل

2025-06-01 08:05:29
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة -PNN- قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الأحد، إن الاحتلال الإسرائيلي يستخدم ما يُسمّى "مراكز المساعدات" التي أقامها في قطاع غزة كـ"مصائد للقتل الجماعي" وأداةً للتهجير القسري بحق السكان.

وأعرب المدير العام في وزارة الصحة، الدكتور منير البرش، عن استنكاره "للصمت الدولي تجاه المجازر التي تُرتكب بحق السكان المجوعين من أبناء قطاع غزة"، مؤكدًا أن هذه الآلية الجديدة لتوزيع المساعدات باتت أداة لتصعيد العدوان.

وأضاف البرش أن مشافي القطاع تواجه أوضاعًا بائسة نتيجة نقص حاد في الأدوية والمستهلكات الطبية، مشيرًا إلى أن الاحتلال لا يزال يمنع نحو 3000 شاحنة تحمل تجهيزات صحية من دخول القطاع، رغم وجودها في مدينة العريش المصرية.

كما حذّر البرش من نشر الأمراض المعدية والأوبئة بفعل استمرار منع تدفق الأدوية والمطعومات، لافتًا إلى انتشار أمراض منقولة، إسهال مدمم حاد، والتهاب السحايا، إلى جانب تفاقم أزمة انعدام الأمن المائي، إذ يعاني 90% من سكان القطاع من غياب الأمن المائي.

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