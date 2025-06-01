البرش: الاحتلال يحتجز 3000 شاحنة تجهيزات طبية ويحوّل مراكز المساعدات إلى مصائد قتل

البرش: الاحتلال يحتجز 3000 شاحنة تجهيزات طبية ويحوّل مراكز المساعدات إلى مصائد قتل
وأعرب المدير العام في وزارة الصحة، الدكتور منير البرش، عن استنكاره "للصمت الدولي تجاه المجازر التي تُرتكب بحق السكان المجوعين من أبناء قطاع غزة"، مؤكدًا أن هذه الآلية الجديدة لتوزيع المساعدات باتت أداة لتصعيد العدوان.
وأضاف البرش أن مشافي القطاع تواجه أوضاعًا بائسة نتيجة نقص حاد في الأدوية والمستهلكات الطبية، مشيرًا إلى أن الاحتلال لا يزال يمنع نحو 3000 شاحنة تحمل تجهيزات صحية من دخول القطاع، رغم وجودها في مدينة العريش المصرية.
كما حذّر البرش من نشر الأمراض المعدية والأوبئة بفعل استمرار منع تدفق الأدوية والمطعومات، لافتًا إلى انتشار أمراض منقولة، إسهال مدمم حاد، والتهاب السحايا، إلى جانب تفاقم أزمة انعدام الأمن المائي، إذ يعاني 90% من سكان القطاع من غياب الأمن المائي.
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