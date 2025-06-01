الاحتلال يبحث مخططا لبناء 1673 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية

MENAFN - Jordan News Agency)

القدس المحتلة الأول من حزيران (بترا)- كشفت حركة "السلام الآن" الحقوقية الإسرائيلية أن ما يسمى "المجلس الأعلى للتخطيط"، التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي، سيناقش الأربعاء المقبل مخططًا استيطانيًا جديدًا لبناء 1673 وحدة استيطانية في المستوطنات المقامة على أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت الحركة، المتخصصة في مراقبة النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلتين، في بيان اليوم الأحد، إن هذه الوحدات ستُقام في 6 مستوطنات، من بينها: مستوطنة "بيتار عيليت" جنوبي غرب مدينة بيت لحم، و جفعات زئيف" شمال غرب القدس، و"كريات نتافيم" شمال غرب سلفيت، وألون موريه" شرق نابلس.

وأشارت الحركة إلى أنه منذ بداية عام 2025، ومع الخطط المقرر الموافقة عليها الأسبوع المقبل، صادق المجلس الأعلى للتخطيط على بناء 18959 وحدة استيطانية، في رقم يُعد قياسيًا مقارنة بالسنوات السابقة.

وكانت حكومة الاحتلال قد صادقت الأسبوع الماضي على بناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، في وقت بلغ فيه عدد المستوطنين في الضفة نهاية عام 2024 نحو 770 ألفًا، موزعين على 180 مستوطنة و256 بؤرة استيطانية، من بينها 138 بؤرة تُصنّف على أنها رعوية وزراعية.

وفي 20 تموز 2024، قالت محكمة العدل الدولية إن "استمرار وجود دولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني"، مؤكدة أن للفلسطينيين "الحق في تقرير المصير"، وأنه "يجب إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة".

وتعتبر الأمم المتحدة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، وتدعو منذ سنوات إلى وقفه دون جدوى.

من جهة أخرى، أعلنت قوات الاحتلال اليوم الأحد قرية "خلة الضبع" في مسافر يطا جنوب مدينة الخليل، منطقة عسكرية مغلقة.

وقال مسؤول ملف الانتهاكات الإسرائيلية في مسافر يطا، أسامة مخامرة، في بيان، إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، وأجبرت المواطنين بالقوة، إلى جانب عدد من المتضامنين الأجانب، على مغادرة الأراضي، وطالبت بتسليم قائمة بأسماء المواطنين المقيمين في القرية.

وأضاف مخامرة أن قرار الاحتلال إعلان القرية منطقة عسكرية مغلقة، يأتي في سياق سياسة التهويد والسيطرة على أراضي المواطنين الفلسطينيين، الذين يتعرضون لعمليات ملاحقة وقمع وقتل، لتنفيذ مزيد من المخططات الاستعمارية التي تدعمها حكومة الاحتلال.

--(بترا)

م ف/ع أ/ف ق

01/06/2025 14:12:34





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