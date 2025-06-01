هذه هي الاستفتاءات السويسرية السبعة الأكثر غرابة على الإطلاق

MENAFN - Swissinfo) سويسرا هي، إلى حد بعيد، البلد الذي ينظم أكثر الاستفتاءات الشعبيّة في العالم. لذلك، ليس من المستغرب أن تظهر بعض المقترحات غير العاديّة بين القضايا المطروحة للتصويت، التي كان من ضمنها مقترح طرق سريعة دونَ سيّارات، ومناطق سياحيّة دونَ ضوضاء الطائرات المقاتلة، ومبادرة الأبقار ذات القرون. تم نشر هذا المحتوى على 01 يونيو 2025 - 09:00 12دقائق

كصحفي، أقوم بتغطية التطورات في مجال الديمقراطية التي يكون فيها لسويسرا دور بارز . أنا سويسري ولطالما كنت منبهراً بالطريقة التي يساهم بها النقاش العام في صقل المجتمع.



مقالات أخرى للكاتب ( القسم الألما



English en The seven weirdest Swiss votes of all time طالع المزيدThe seven weirdest Swiss votes of all tim

Deutsch de Das sind die sieben schrägsten Schweizer Abstimmungen aller Zeiten الأصلي طالع المزيدDas sind die sieben schrägsten Schweizer Abstimmungen aller Zeite

Français fr Voici les sept votations suisses les plus farfelues de tous les temps طالع المزيدVoici les sept votations suisses les plus farfelues de tous les temp

Italiano it Ecco le sette votazioni in Svizzera più strane di tutti i tempi طالع المزيدEcco le sette votazioni in Svizzera più strane di tutti i temp Русский ru Семь самых странных референдумов в Швейцарии طالع المزيدСемь самых странных референдумов в Швейцари

ففي سويسرا، جنّة الحقوق الشعبيّة... تُطرح كلّ فكرة تجمع توقيع 100،000 مؤيّد ومؤيّدة للتصويت. وإذا عارض 50،000 ناخب على الأقلّ مشروع قانون، يتمّ التصويت عليه. وفي كلّ مرّة تريد الحكومة والبرلمان تعديل الدستور، يُدعى المواطنون والمواطنات للإدلاء بأصواتهم.



وقد أدلى الشعب السويسريّ بأصواته حوالي 650 مرة، منذ عام 1848، السنة التي تأسّست فيها الكنفدراليّة السويسريّة. وفي ما يلي نسلّط الضوء على بعض المقترحات الأكثر غرابة، أو التي أصبحت كذلك مع مرور الوقت.

7. قانون الزواج الجديد (1985)

في فئة”قبل زمن طويل، قبل قرن، قبل عام“، يأتي التصويت على مراجعة قانون الزواج. ففي الماضي، كان بإمكان الزوج وحده أن يقرّر إنهاء عقد الإيجاررابط خارجي ، أو بيع منزل الأسرة، دون أن يكون للزوجة أيّ رأي في الأمر. وكان يدير الأصول التي جلبتها إلى الزواج. وكان بإمكانه حتى منعها من العمل.

وأرادت الحكومة والبرلمان تغيير هذا الوضع، فأطلقت لجنة من المحافظين استفتاءً شعبيًا. وفي سبتمبر 1985، وافق الشعب بنسبة 54% على قانون الزواج والميراث الجديدرابط خارجي . ولو صوّت حينها الذكور فقط، لأُبقِيَ على القانون القديم.

المزيد المزيد 1991: العام الذي سقط فيه آخر مَعقَل للرجال

تم نشر هذا المحتوى على 26 يناير 2021 حتى عام تسعين، حَرَمَ الرجال في نصف كانتون أبنزل رودس الداخلية النساء من حَق التصويت والترشح على مستوى البلدية والكانتون. SWI swissinfo تحدثت مع بعض النساء في أبنزل حول أسباب هذا القرار وما تلاه من تطورات منذ ذلك الحين. في صالون الحلاقة الخاص بها، تُرَكِّز ماريا فيتّي على تَمليس شَعر زَبونتها وهي تتَحَدَّث إلينا. وكما تقول،...

طالع المزيد1991: العام الذي سقط فيه آخر مَعقَل للرجا 6. مبادرة”اثنا عشر أحدا في السنة دونَ سيارات أو طائرات“ (1978)

ولا تزال صور الطرق السيّارة السويسريّة الخالية من السيّارات في عام 1973، حيّة في الأذهان حتّى اليوم. ففي خضمّ أزمة النفط، كانت أيّام الآحاد الثلاثة الخالية من السيّارات التي أقرتها الحكومة الفدرالية، محاولة جادّة لتوفير الموارد. وقد ألهم هذا الأمر مجموعة من الطلّاب الذين يعتقدون أنّ أيام الآحاد الخالية من السيّارات، يجب أن تصبح قاعدة سويسريّة جديدة.

واقترح هؤلاء الطلّاب فرض حظر ليس على السيارات فقط، بل على كلّ حركة المرور الآليّة”في البر، والبحر، والجو“، في كلّ ثاني يوم أحد من الشهر. وبما أنّ المبادرين أرادوا تضمين كلّ تفاصيل مقترحهم في الدستور الفدرالي، فإنّ الدرّاجات الإلكترونيّة المعاصرة كان سيشملها المقترح لو عرض اليوم؛ إذ ذُكرت”المركبات المجهّزة بمحرّك مساعد“، بشكل صريح.

ولو كُتب للاقتراح القبول، فمن المؤكد أنّه كان سيتمّ إصدار كتب مثل“طرق ركوب الدرّاجات على الممرّات المتجاوزة”، أو“أجمل اثنتي عشرة جولة على الطريق السريع”، أو“أفضل الأماكن للاسترخاء على الممرّ الأوسط” في سويسرا، حيث تهيمن الرياضات الترفيهيّة.

لكن لن تصل الأمور إلى هذا الحدّ. فقد صوّتت مجموعات صغيرة من اليمين واليسار والوسط، لصالح مبادرة ”12 يوم أحد في السنة دونَ سيارات وطائرات“رابط خارجي ، ولكن رُفضت في مايو 1978، بنسبة تزيد عن 63% من الناخبين والناخبات.

5. مبادرة حظر الأفسنتين* (absinthe)/ الشيبة (1908)

أدّت موجة من”الذعر الأخلاقي“ في مطلع القرن العشرين، إلى اعتقاد الشباب السويسريّ بعد قرن من الزمن، أن الأفسنتين يشبه الكوكايين أو عقار الهلوسة.

وأصبح بالإمكان الحصول على الأفسنتين بشكل قانونيّ في سويسرا، منذ مارس 2005. وفي فبراير من هذا العام ، أعلن المكتب الفدراليّ للصحّة العامّةرابط خارجي في شهر فبراير، أنّه تمّ إلغاء”لائحة خاصّة لم تعد تتوافق مع المتطلّبات الحاليّة“. وقد أعلن المكتب الفدراليّ للصحة العامّة أنّ”الأفسنتين يظلّ غير قانونيّ حتّى 1 مارس 2005“.

وفي أعقاب مقتل طفل وطفلة بسبب الأفسنتينرابط خارجي ، تمّ إطلاق عرائض والمطالبة بحظر الافسنتين في عدّة كانتونات، في عام 1905. وكانت الحركة مدعومة من قبل المنظّمات المناهضة لإدمان الكحول والامتناع عن شرب الكحول، وكذلك من قبل لوبي النبيذ والبيرة، الذي كان ينظر إلى حقيقة أنّ” الجنيّة الخضراء“ كانت أرخص من مشروباتهم.

أمّا على الصعيد السياسيّ، فيدعم الديمقراطيّون الاشتراكيّون والمحافظون الكاثوليك هذه المبادرة. وتحتدم المعركة حول مشروب فال دو ترافير الكحوليّ في سويسرا الناطقة بالفرنسيّة بشكل رئيسيّ، لكن يريد العديد من الأشخاص في سويسرا الناطقة بالألمانية وشرق سويسرا، حرمان السكّان الناطقين بالفرنسيّة من هذا المشروب الروحي؛ فأيّد الحظر في نيدفالدن وغراوبوندن، أكثر من 80% من المصوّتين. أمّا في سويسرا ككلّ، فقد بلغت نسبة مؤيّدي الحظر 63% من الناخبين.

4. زيادة الحدّ الأقصى للرهان في ((ألعاب كورسال (1958)

تصويت آخر سيُصنّف على أنّه“البلد بأكمله يناقش السلوك الإدماني غير الصحي”. حُظرت الكازينوهات في سويسرا منذ عام 1874.

وبعد تردّد، في عشرينات القرن العشرين، تمّت الموافقة على الحدّ الأقصى للرهان، الذي يذكّرنا الآن بحدّ مصروف الجيب الذي حدده الآباء القلقون، وهو فرنكان في اليوم في عام 1928. وفي نهاية الخمسينات، يمكن للاعب المتمرّس أن يطلق العنان لدوافعه، فيصل الرهان إلى 5 فرنكاترابط خارجي .



ورغم معارضة المجموعات المعتدلة الصغيرة والدوائر الكنسيّة، صوّت ما يقرب من 60% من الناخبين لصالح القرار في ديسمبر 1958.

3. مبادرة“الأبقار ذات القرون (2018)

يرقص أرمين كابول، مزارع جبلي، في إسطبله أمام وسائل الإعلام الدوليّة، فيمسّ قلب الجمهور السويسريّ. وتهدف مبادرته، المعروفة باسم مبادرة“الأبقار ذات القرون”، إلى تضمين الدستور الفدراليّ الدعم الماليّ لمربي الأغنام والماعز، الذين يتركون قرونا للحيوانات البالغة. إنّ صراحة جريسون تجعل الكثير من الناس يدركون المعاناة الناجمة عن إزالة القرون، وأهميّة القرون بالنسبة إلى الحيوانات. لكنّ حجة رعاية الحيوان يطرحها المعارضون أيضًا، إذ يشيرون إلى أنّ تكاثر حظائر الإسطبلات، من أجل تجنّب الإصابات، لن يكون مفيدًا للحيوانات.



ومن المستحيل تحديد مدى تأثير حجّة أرمين كابول، أنّ الأبقار ذات القرون هي ((أصل ثقافي قيّم))، على الأصوات. وبدعم من الحزب الاشتراكيّ، والخضر، وحزب العمّال التقدّمي، وحزب الخضر الليبراليين، بالإضافة إلى العديد من جمعيّات حماية البيئة والحيوانات، رُفضت مبادرة ((الأبقار ذات القرون))رابط خارجي بنسبة تزيد عن 54٪ في نوفمبر 2018.

2. لعبة المونوبولي (1895)

يعود اقتراح منح الدولة احتكار إنتاج أعواد الثقاب إلى ما قبل القرن الماضي. ولذلك، لا غرابة إذا كان يبدو غير متناسب اليوم.

والسبب في ذلك خطير للغاية؛ فلم يكن الفوسفور الأبيض المستخدم في الإنتاج في ذلك الوقت، قابلاً للاشتعال بسهولة فحسب؛ بل كان يسبب مرضًا مميتًا بشكل خاصّ بين العمّال. وقد أُكتُشف الفوسفور الأحمر غير الضارّ بالفعل، لكنّه كان أكثر تكلفة.

وبعد الحظر الأول الذي شهد ازدهار تهريب أعواد الثقاب، كان المقصود من احتكار الدولة أن يكون بديلًا للتعامل مع المشكلة. وكان الراديكاليّون، والديمقراطيّون، والديمقراطيّون الاجتماعيّون، يؤيّدون الاستفتاء، ولكن في سبتمبر/أيلول 1895، قال أكثر من 56% من الناخبين لا خلال الاستفتاء. رابط خارجي

1. مبادرة مكافحة ضجيج الطائرات المقاتلة في المناطق السياحيّة (2008)

يثير اسم هذه المبادرة، التي تمّ التصويت عليها في عام 2008، سؤالا ملحًّا: بشكل عام، من يؤيّد الديسيبل الذي تنتجه الطائرات المقاتلة؟ والسؤال التكميليّ: إذا كانت الإجابة بنعم، فأين يمكن للطائرة المذكورة أن تصدر ضجيجًا؟ وفي نهاية المطاف، ما هي البلديّة في سويسرا، التي لا تدّعي نفسها منطقة سياحيّة لديها الكثير لتقدّمه للسياح العابرين؟

وعلى أيّة حال، فإنّ مشروع هبوط طائرات F/A-18 في ميرينغن وإقلاعها، هو الذي أطلق مبادرة إنشاء مؤسّسة لفندق كبير ومنظّمة لحماية البيئة. ((في زمن السلم، يُحظر إجراء التدريبات العسكريّة باستخدام الطائرات المقاتلة في المناطق السياحية الترفيهية))

وعلى أيّة حال، فإنّ مشروع هبوط طائرات F/A-18 في ميرينجن وإقلاعها، هو الذي أطلق مبادرة إنشاء مؤسّسة لفندق كبير ومنظمة لحماية البيئة. ((في زمن السلم، يُحظر إجراء التدريبات العسكريّة باستخدام الطائرات المقاتلة في المناطق السياحية الترفيهية)). وعلى هذا الأساس، يجب تعديل الدستور الفدراليّ. ورغم دعم معارضي الجيش والأحزاب اليساريّة للنص، فقد رفضه أكثر من 68%، في فبراير 2008رابط خارجي . .

المزيد المزيد من الفكرة إلى الاقتراع: كيف يضع الشعب السويسري قوانينه؟

تم نشر هذا المحتوى على 02 أبريل 2025 ترغب الكثير من الشعوب في رؤية بلدانها تنظم اقتراعات شعبية مثل تلك الموجودة في سويسرا. ولكن ما هي آليات الديمقراطية المباشرة في هذا البلد؟

طالع المزيدمن الفكرة إلى الاقتراع: كيف يضع الشعب السويسري قوانينه

*الأفسنتين | Absinthe : عشبة معمّرة من المركبات أنبوبيّة الزهر، ورقها كورق الزعتر، تستعمل في الطب للهضم والإدرار، وتستعمل في صنع شراب كحوليّ يُسمّى باسمها مع الأنيس وزيت الثويا. وهو يسبّب العمش، والتكزّز، وتشنجًا دماغيًّا، إذا تراكم.



ترجمة: عبد الحفيظ العبدلي

التدقيق اللغوي: لمياء الواد