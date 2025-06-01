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عون يصل بغداد والسوداني في استقباله

عون يصل بغداد والسوداني في استقباله

2025-06-01 06:05:54
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، الرئيس اللبناني جوزيف عون في بغداد.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، في بيان: "استقبل رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، في مراسم استقبال رسمية، رئيس الجمهورية اللبنانية السيد جوزيف عون لدى وصوله الى بغداد، جرى خلالها استعراض حرس الشرف وعزف النشيد الوطني لكلا البلدين".
وسيعقد الجانبان مباحثات رسمية، تتناول مجمل العلاقات العراقية اللبنانية، وسبل تعزيزها وتطويرها على مختلف الصعد والمجالات، إضافة الى استعراض الأوضاع العامة في المنطقة، وفرص تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وفق البيان.
وكان الرئيس اللبناني وصل في وقت سابق اليوم إلى العاصمة العراقية على رأس وفد حكومي بارز في زيارة رسمية إلى العراق.
ومنتصف أبريل الماضي ساد توتر العلاقات بين البلدين، بعد أن استدعت وزارة الخارجية العراقية، السفير اللبناني لدى بغداد علي الحبحاب، للتعبير عن عدم ارتياحها للتصريحات التي أدلى بها الرئيس اللبناني جوزيف عون بشأن الحشد الشعبي في العراق.
وكان عون قد قال في مقابلة صحفية إن "لبنان لن يستنسخ تجربة الحشد الشعبي في العراق لاستيعاب حزب الله ضمن صفوف الجيش اللبناني".
روسيا اليوم


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