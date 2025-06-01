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شركة مجموعة العربي للاستثمار تحصد جائزة أفضل أداء لعام 2024 من بورصة عمّان

شركة مجموعة العربي للاستثمار تحصد جائزة أفضل أداء لعام 2024 من بورصة عمّان

2025-06-01 06:05:54
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- حصدت شركة مجموعة العربي للاستثمار (العربي إنفست)، الذراع الاستثماري المصرفي لمجموعة البنك العربي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، "جائزة أفضل أداء لعام 2024" وذلك ضمن نتائج مبادرة "التميّز في الأداء والخدمات لشركات الوساطة" التي أعْلِنْتِ خلال الملتقى السنوي الأول لشركات الوساطة الأعضاء لعام 2025 بتنظيم من بورصة عمّان، بهدف تعزيز روح التنافسية والارتقاء بالأداء المؤسسي والخدمات التي تقدمها شركات الوساطة للمستثمرين.
وتفوقت العربي إنفست على أكثر من 50 شركة خدمات مالية عاملة في السوق، لتحصد هذا المركز الريادي الذي يعكس الأداء المتميز للشركة في مختلف الجوانب التشغيلية والاستراتيجية، ولتكون بذلك أول شركة في قطاع الخدمات المالية تنال هذا التكريم.
واستندت عملية التقييم إلى مجموعة شاملة من المعايير النوعية والكمّية، شملت جودة الخدمات المقدمة، ومدى قدرة الشركة على الابتكار في مختلف مراحل عملها، بالإضافة إلى جهودها المتواصلة في مجال الاستدامة، خاصة فيما يتعلق بالامتثال للأنظمة والمشاركة الفاعلة في الحوكمة والمسؤولية الإدارية.
وفي تعليقه على هذا التكريم، قال السيد قتيبة حوامدة، المدير التنفيذي لشركة مجموعة العربي للاستثمار: "نفخر بهذا الإنجاز الذي يأتي تتويجاً لجهود فريقنا والتزامهم المستمر بتقديم أفضل الخدمات الاستثمارية لعملائنا، ويؤكد مجدداً ريادتنا في القطاع المالي." وأضاف: "تضيف هذه الجائزة مسؤولية جديدة تدفعنا لمواصلة الابتكار وتطوير خدماتنا بما يواكب تطلعات العملاء والمستثمرين في الأسواق المحلية والإقليمية."
ومن الجدير ذكره أن شركة مجموعة العربي للاستثمار قد تأسست في العام 1996 كأول شركة خدمات مصرفية استثمارية متكاملة في الأردن، وتعتبر من الشركات الرائدة في تقديم الخدمات المصرفية الاستثمارية المتكاملة والتي تشمل تمويل الشركات، وإدارة الأصول والوساطة المالية والأبحاث. كما تحتل مجموعة العربي للاستثمار باستمرار مراتب متقدمة في تصنيف بورصة عمان من حيث حجم التداول الإجمالي والتداول الالكتروني.

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