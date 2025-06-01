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حماية المستهلك تدعو للالتزام بذبح الأضاحي في الأماكن المخصصة

حماية المستهلك تدعو للالتزام بذبح الأضاحي في الأماكن المخصصة

2025-06-01 06:05:52
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- دعت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك، المواطنين الراغبين بشراء وذبح الأضاحي الالتزام بالأماكن التي حددتها الجهات الرقابية المعنية الخاصة بالذبح، والتقيد بالشروط الصحية من أجل المحافظة على نظافة الأماكن لضمان عدم انتشار الأوبئة والأمراض.


وأكدت الجمعية في بيان، اليوم الأحد، ضرورة تشديد الرقابة على أماكن بيع الأضاحي في مختلف محافظات المملكة للحد من عمليات الغش التي قد تحدث للمواطنين نتيجة عدم معرفتهم وتمييزهم ما بين الأضاحي البلدية والمستوردة.


وأشارت إلى أن الذبح العشوائي من خلال اللجوء إلى القصابين المتجولين سيؤدي إلى مخاطر قد تؤثر على المستهلكين، والصحة والبيئة.


كما بينت الجمعية أنه من حق المستهلك اختيار أضحيته من خلال توضيح نوع ومنشأ الأضاحي، سيساعده في التمييز ما بين الأضحية البلدية والأضحية وذات المنشأ الأجنبي، واتخاذ القرار الذي يتناسب مع قدراته الشرائية.


ودعا رئيس الجمعية الدكتور محمد عبيدات المواطنين الراغبين في الحصول على أضحية، إلى التريث قبل عملية الشراء لأن هناك شروطا شرعية يجب الالتزام بها حتى تكون الأضحية صحيحة.

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