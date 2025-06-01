حماية المستهلك تدعو للالتزام بذبح الأضاحي في الأماكن المخصصة

حماية المستهلك تدعو للالتزام بذبح الأضاحي في الأماكن المخصصة
وأكدت الجمعية في بيان، اليوم الأحد، ضرورة تشديد الرقابة على أماكن بيع الأضاحي في مختلف محافظات المملكة للحد من عمليات الغش التي قد تحدث للمواطنين نتيجة عدم معرفتهم وتمييزهم ما بين الأضاحي البلدية والمستوردة.
وأشارت إلى أن الذبح العشوائي من خلال اللجوء إلى القصابين المتجولين سيؤدي إلى مخاطر قد تؤثر على المستهلكين، والصحة والبيئة.
كما بينت الجمعية أنه من حق المستهلك اختيار أضحيته من خلال توضيح نوع ومنشأ الأضاحي، سيساعده في التمييز ما بين الأضحية البلدية والأضحية وذات المنشأ الأجنبي، واتخاذ القرار الذي يتناسب مع قدراته الشرائية.
ودعا رئيس الجمعية الدكتور محمد عبيدات المواطنين الراغبين في الحصول على أضحية، إلى التريث قبل عملية الشراء لأن هناك شروطا شرعية يجب الالتزام بها حتى تكون الأضحية صحيحة.
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