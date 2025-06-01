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لحظة عفوية بين نانسي وعمرو دياب في حفل زفاف - فيديو

لحظة عفوية بين نانسي وعمرو دياب في حفل زفاف - فيديو

2025-06-01 06:05:51
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أحيا النجم عمرو دياب حفل زفاف ابنة رجل الأعمال عمر شلبي، في ليلة استثنائية شهدت حضورًا واسعًا من نجوم الفن والإعلام والشخصيات العامة.


وقدّم دياب باقة من أبرز أغانيه وسط تفاعل كبير من الحضور، مجددًا تألقه كأيقونة للموسيقى العربية. كما شاركت النجمة نانسي عجرم في إحياء الحفل، وقدمت مجموعة من أغانيها الشهيرة، بينها "لون عيونك"، وسط انسجام واضح بينها وبين عمرو دياب وعائلته.


وتداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو يظهر لحظة عفوية جمعت عجرم ودياب، حيث قامت بتقبيله وأمسكت بيده أمام الحضور، قبل أن تلقي التحية على بناته جنى، كنزي، وعبدالله.

لبنان 24

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