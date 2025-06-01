مرسوم رئاسي هام من الرئيس الشرع مع قرب عيد الأضحى

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مرسوم رئاسي هام من الرئيس الشرع مع قرب عيد الأضحى
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع المرسوم رقم (68) لعام 2025، القاضي بصرف منحة مالية لمرة واحدة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، تشمل العاملين في الدولة من مدنيين وعسكريين، إضافة إلى المتقاعدين.
ونصّ المرسوم على منح مبلغ مقطوع قدره 500 ألف ليرة سورية للعاملين في الدولة، من مدنيين وعسكريين، و300 ألف ليرة سورية لأصحاب المعاشات التقاعدية من المدنيين والعسكريين.
وتشمل هذه المنحة العاملين الدائمين والمؤقتين، وكذلك العاملين بالأجر اليومي، على أن تُعفى من أي ضرائب أو اقتطاعات.
وكلف المرسوم وزير المالية بتنفيذ أحكامه، مشيرًا إلى أنه يدخل حيّز التنفيذ من تاريخ صدوره في 31 أيار 2025، الموافق 4 ذو الحجة 1446 هـ.
وكالات
ونصّ المرسوم على منح مبلغ مقطوع قدره 500 ألف ليرة سورية للعاملين في الدولة، من مدنيين وعسكريين، و300 ألف ليرة سورية لأصحاب المعاشات التقاعدية من المدنيين والعسكريين.
وتشمل هذه المنحة العاملين الدائمين والمؤقتين، وكذلك العاملين بالأجر اليومي، على أن تُعفى من أي ضرائب أو اقتطاعات.
وكلف المرسوم وزير المالية بتنفيذ أحكامه، مشيرًا إلى أنه يدخل حيّز التنفيذ من تاريخ صدوره في 31 أيار 2025، الموافق 4 ذو الحجة 1446 هـ.
وكالات
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