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مرسوم رئاسي هام من الرئيس الشرع مع قرب عيد الأضحى

مرسوم رئاسي هام من الرئيس الشرع مع قرب عيد الأضحى

2025-06-01 06:05:50
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع المرسوم رقم (68) لعام 2025، القاضي بصرف منحة مالية لمرة واحدة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، تشمل العاملين في الدولة من مدنيين وعسكريين، إضافة إلى المتقاعدين.
ونصّ المرسوم على منح مبلغ مقطوع قدره 500 ألف ليرة سورية للعاملين في الدولة، من مدنيين وعسكريين، و300 ألف ليرة سورية لأصحاب المعاشات التقاعدية من المدنيين والعسكريين.
وتشمل هذه المنحة العاملين الدائمين والمؤقتين، وكذلك العاملين بالأجر اليومي، على أن تُعفى من أي ضرائب أو اقتطاعات.
وكلف المرسوم وزير المالية بتنفيذ أحكامه، مشيرًا إلى أنه يدخل حيّز التنفيذ من تاريخ صدوره في 31 أيار 2025، الموافق 4 ذو الحجة 1446 هـ.
وكالات


MENAFN01062025000208011052ID1109621411

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