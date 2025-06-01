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وزير الطاقة يتابع أولويات رؤية التحديث الاقتصادي

وزير الطاقة يتابع أولويات رؤية التحديث الاقتصادي

2025-06-01 06:05:50
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ترأس وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة اليوم الأحد، اجتماع اللجنة التنفيذية لرؤية التحديث الاقتصادي، مع ضباط ارتباط القطاع ومدراء المديريات والوحدات التنظيمية.


وشدد الخرابشة خلال الاجتماع، على ضرورة مراجعة البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي بشكل يومي،


داعيا للالتزام بالأطر الزمنية للمشاريع المدرجة وربطها بمؤشرات نتائج واضحة ودقيقة، ومتابعة تحديثات الرؤية بصفتها أولوية قصوى.


وبين أن الوزارة تقوم بمراجعة مؤشرات النتائج للمبادرات للأعوام 2025- 2029، مشيرا إلى أن العمل الآن جار مع شركاء القطاع لإعداد البرنامج التنفيذي للرؤية 2026- 2029 وعقد اجتماعات دورية مكثفة مع الشركاء لغايات إعداد البرنامج.

MENAFN01062025000208011052ID1109621410

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