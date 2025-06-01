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صادرات الزرقاء تتجاوز 42.5 مليون دينار في أيار

صادرات الزرقاء تتجاوز 42.5 مليون دينار في أيار

2025-06-01 06:05:48
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- كشف رئيس غرفة تجارة الزرقاء، حسين شريم، أن قيمة الصادرات التجارية (إعادة التصدير) لمدينة الزرقاء خلال شهر أيار الماضي بلغت 42 مليونا و586 ألفا و837 دينارا.


وأوضح أن السيارات ولوازمها تصدرت قائمة الصادرات، تلتها مواد البناء والأدوات الصحية، والأدوية ومستلزماتها، والمواد الغذائية، والألبسة، والمجوهرات، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، إضافة إلى الأثاث المنزلي والمكتبي والقرطاسية.


وبين شريم أن غرفة تجارة الزرقاء ومكتبها في المنطقة الحرة أصدرت 404 شهادات منشأ خلال الشهر ذاته، وفقا للإحصائيات الرسمية.

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