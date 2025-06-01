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الطالبة هدى مخاترة تفوز بلقب شاعر جامعة اليرموك عن قصيدتها بعنوان الكرسي

الطالبة هدى مخاترة تفوز بلقب شاعر جامعة اليرموك عن قصيدتها بعنوان الكرسي

2025-06-01 06:05:47
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت جامعة اليرموك نتائج مسابقة شاعر الجامعة، التي نظمها كرسي عرار للدراسات الثقافية والأدبية، بالتعاون مع عمادة شؤون الطلبة وقسم اللغة العربية وآدابها.


وأسفرت النتائج عن فوز الطالبة هدى مخاترة، من كلية الآداب بلقب شاعر جامعة اليرموك عن قصيدتها التي حملت عنوان "الكرسي"، فيما حل الطالب أحمد الكناني بالمركز الثاني عن قصيدته "بقايا الحب"، والطالب معاذ الخوالدة من كلية الآداب أيضا بالمركز الثالث عن قصيدته "خذوا قلبي".


وقال نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور موسى ربابعة خلال حفل الإعلان مندوبا عن رئيس الجامعة، إن هذه المسابقة تمثل تقليدا أدبيا مشرفا في اليرموك، وفرصة ثمينة للطلبة ليعكسوا مرايا أنفسهم و يعبروا عن مشاعرهم النبيلة ويقدموا خلاصة تجاربهم وأحلامهم، لا سيما وأن النص الشعري الجميل يعبر عن ضمير الإنسان وحالته الشعورية.


ولفت إلى أن "اليرموك" كانت وما زالت تحمل رسالة الإبداع وراية المجد، مستمدة ذلك من عبق التاريخ، وروح المكان فهي ليست مجرد مؤسسة تعليمية فحسب، و إنما هي موطن الإبداع والمبدعين، وحاضنة المتميزين الذين يستطيعوا أن يرسموا صورة المستقبل المشرق لهم و لوطنهم، مؤكدا إيمان الجامعة بأن الإبداع ليس ترفا بل هو ضرورة إنسانية ومكون رئيس في بناء المجتمعات، وأنها أخذت على عاتقها دعم الأنشطة الثقافية والمسابقات الأدبية والمبادرات الطلابية.

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