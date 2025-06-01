الطالبة هدى مخاترة تفوز بلقب شاعر جامعة اليرموك عن قصيدتها بعنوان الكرسي
وأسفرت النتائج عن فوز الطالبة هدى مخاترة، من كلية الآداب بلقب شاعر جامعة اليرموك عن قصيدتها التي حملت عنوان "الكرسي"، فيما حل الطالب أحمد الكناني بالمركز الثاني عن قصيدته "بقايا الحب"، والطالب معاذ الخوالدة من كلية الآداب أيضا بالمركز الثالث عن قصيدته "خذوا قلبي".
وقال نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور موسى ربابعة خلال حفل الإعلان مندوبا عن رئيس الجامعة، إن هذه المسابقة تمثل تقليدا أدبيا مشرفا في اليرموك، وفرصة ثمينة للطلبة ليعكسوا مرايا أنفسهم و يعبروا عن مشاعرهم النبيلة ويقدموا خلاصة تجاربهم وأحلامهم، لا سيما وأن النص الشعري الجميل يعبر عن ضمير الإنسان وحالته الشعورية.
ولفت إلى أن "اليرموك" كانت وما زالت تحمل رسالة الإبداع وراية المجد، مستمدة ذلك من عبق التاريخ، وروح المكان فهي ليست مجرد مؤسسة تعليمية فحسب، و إنما هي موطن الإبداع والمبدعين، وحاضنة المتميزين الذين يستطيعوا أن يرسموا صورة المستقبل المشرق لهم و لوطنهم، مؤكدا إيمان الجامعة بأن الإبداع ليس ترفا بل هو ضرورة إنسانية ومكون رئيس في بناء المجتمعات، وأنها أخذت على عاتقها دعم الأنشطة الثقافية والمسابقات الأدبية والمبادرات الطلابية.
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