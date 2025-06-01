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هزة أرضية بقوة 3.1 درجات قبالة سواحل تونس الشرقية

هزة أرضية بقوة 3.1 درجات قبالة سواحل تونس الشرقية

2025-06-01 06:05:46
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي في تونس اليوم الأحد عن تسجيل هزة أرضية في البحر بقوة 3.1 درجات على سلم ريختر قبالة سواحل ولاية سوسة في شرق البلاد.


وسجلت محطات رصد الزلازل الهزة الأرضية عند الساعة السادسة صباحا و21 دقيقة بالتوقيت المحلي قبالة سواحل معتمدية هرقلة.


ولم تسفر الهزة عن أي آثار كما لم يشعر بها السكان على الساحل.

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