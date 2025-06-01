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البعثة الطبية الأردنية في مكة تعاملت مع أكثر من ألفي مراجع

البعثة الطبية الأردنية في مكة تعاملت مع أكثر من ألفي مراجع

2025-06-01 06:05:45
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تعاملت البعثة الطبية الأردنية في مدينة مكة المكرمة، منذ بدء عملها ولغاية ظهر الأحد، مع أكثر من ألفي مراجع (حالة مرضية) في عياداتها الثلاث في مكة؛ وفق رئيس البعثة رياض الشياب.
وقال الشياب الأحد، إن عدد كوادر البعثة 40 شخصاً موزعين على المراكز الثلاثة، منهم:
23 طبيب اختصاص
10 ممرضين
6 صيادلة
إداري واحد
ولفت الشياب النظر إلى أن البعثة الطبية تقدّم خدماتها من الساعة 8 صباحاً وحتى 12 ليلاً.
ويبلغ عدد حجاج الأردن للموسم الحالي 8 آلاف حاج وحاجة، إلى جانب 4,500 حاج من مسلمي عام 1948، ترافقهم بعثة للإرشاد والرعاية، تضم مرشدين وإداريين وكادراً طبياً وإعلامياً.

MENAFN01062025000208011052ID1109621405

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