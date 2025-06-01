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أول رد فعل لمبابي بعد تتويج سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا

أول رد فعل لمبابي بعد تتويج سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا

2025-06-01 06:05:32
(MENAFN- Amman Net) حرص النجم الفرنسي كيليان مبابي، الهداف التاريخي لباريس سان جيرمان، على توجيه رسالة تهنئة إلى فريقه السابق بعد فوزه بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه.
وحقق الفريق الباريسي هذا الإنجاز التاريخي بفوز ساحق على إنتر ميلان بنتيجة 5-0 في المباراة النهائية التي جمعت بينهما مساء يوم السبت على ملعب "أليانز أرينا" في مدينة ميونخ الألمانية.
وبعد انتهاء اللقاء، نشر مبابي، الذي غادر صفوف النادي الفرنسي الصيف الماضي بعد انتهاء عقده، وانتقل إلى ريال مدريد الإسباني، تدوينة عبر خاصية "الستوري" في حسابه الرسمي على منصة "إنستغرام"، جاء فيها: "اليوم الكبير وصل أخيرا، الفوز وبالطريقة المثلى. هنيئا لباريس سان جيرمان".

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