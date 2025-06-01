أول رد فعل لمبابي بعد تتويج سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا

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أول رد فعل لمبابي بعد تتويج سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا
(MENAFN- Amman Net) حرص النجم الفرنسي كيليان مبابي، الهداف التاريخي لباريس سان جيرمان، على توجيه رسالة تهنئة إلى فريقه السابق بعد فوزه بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه.
وحقق الفريق الباريسي هذا الإنجاز التاريخي بفوز ساحق على إنتر ميلان بنتيجة 5-0 في المباراة النهائية التي جمعت بينهما مساء يوم السبت على ملعب "أليانز أرينا" في مدينة ميونخ الألمانية.
وبعد انتهاء اللقاء، نشر مبابي، الذي غادر صفوف النادي الفرنسي الصيف الماضي بعد انتهاء عقده، وانتقل إلى ريال مدريد الإسباني، تدوينة عبر خاصية "الستوري" في حسابه الرسمي على منصة "إنستغرام"، جاء فيها: "اليوم الكبير وصل أخيرا، الفوز وبالطريقة المثلى. هنيئا لباريس سان جيرمان".
وحقق الفريق الباريسي هذا الإنجاز التاريخي بفوز ساحق على إنتر ميلان بنتيجة 5-0 في المباراة النهائية التي جمعت بينهما مساء يوم السبت على ملعب "أليانز أرينا" في مدينة ميونخ الألمانية.
وبعد انتهاء اللقاء، نشر مبابي، الذي غادر صفوف النادي الفرنسي الصيف الماضي بعد انتهاء عقده، وانتقل إلى ريال مدريد الإسباني، تدوينة عبر خاصية "الستوري" في حسابه الرسمي على منصة "إنستغرام"، جاء فيها: "اليوم الكبير وصل أخيرا، الفوز وبالطريقة المثلى. هنيئا لباريس سان جيرمان".
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