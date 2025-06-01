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ديمبلي يكسر رقم مبابي مع باريس

ديمبلي يكسر رقم مبابي مع باريس

2025-06-01 06:05:30
(MENAFN- Amman Net) ساهم عثمان ديمبلي، في تقدم ناديه باريس سان جيرمان، على إنتر ميلان، على ملعب أليانز أرينا، في نهائي دوري أبطال أوروبا.

العملاق الفرنسي أنهى الشوط الأول، متقدما بثنائية نظيفة، ليصبح على بُعد 45 دقيقة فقط من رفع لقب دوري الأبطال لأول مرة في تاريخه.

وساهم ديمبلي في تسجيل الهدف الثاني، بعدما قدم تمريرة حاسمة لزميله ديزيريه دويه، قابلها الأخير بتسديدة ضربت بمدافع الإنتر ديماركو، لتغالط الحارس وتسكن الشباك.
وذكرت شبكة "بليتشر ريبورت"، أن ديمبلي وصل إلى المساهمة رقم 13 له هذا الموسم بدوري الأبطال.

وأضافت "ديمبلي تفوق على كيليان مبابي لاعب الفريق السابق ونجم ريال مدريد الحالي، كأكثر مساهم في تسجيل الأهداف بموسم واحد في دوري الأبطال مع الباريسيين".

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