ديمبلي يكسر رقم مبابي مع باريس
العملاق الفرنسي أنهى الشوط الأول، متقدما بثنائية نظيفة، ليصبح على بُعد 45 دقيقة فقط من رفع لقب دوري الأبطال لأول مرة في تاريخه.
وساهم ديمبلي في تسجيل الهدف الثاني، بعدما قدم تمريرة حاسمة لزميله ديزيريه دويه، قابلها الأخير بتسديدة ضربت بمدافع الإنتر ديماركو، لتغالط الحارس وتسكن الشباك.
وذكرت شبكة "بليتشر ريبورت"، أن ديمبلي وصل إلى المساهمة رقم 13 له هذا الموسم بدوري الأبطال.
وأضافت "ديمبلي تفوق على كيليان مبابي لاعب الفريق السابق ونجم ريال مدريد الحالي، كأكثر مساهم في تسجيل الأهداف بموسم واحد في دوري الأبطال مع الباريسيين".
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