محافظة أريحا: تصاعد وتيرة اعتداءات المستعمرين على المواطنين وممتلكاتهم

MENAFN - Palestine News Network ) أريحا -PNN- قال المستشار القانوني لمحافظة أريحا والأغوار، هاني زبيدات، إن المحافظة تشهد تصاعدا في وتيرة اعتداءات المستعمرين على المواطنين وممتلكاتهم، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ بدء حرب الإبادة والعدوان الشامل على شعبنا في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأشار زبيدات، اليوم الأحد، إلى أن المستعمرين أقاموا بؤرة استعمارية جديدة غرب بلدة العوجا شمال مدينة أريحا، موضحا أن البلدة مستهدفة من قبل قوات الاحتلال والمستعمرين كباقي قرى وبلدات المحافظة.

ونوه إلى أن المستعمرين قاموا بوضع بوابة حديدية لمنع وصول المواطنين إلى بلدة العوجا، إلى جانب مَدّ خطوط مياه لتحويل مجرى مياه نبع العوجا إلى المستعمرات بدلا من وصولها إلى المواطنين.