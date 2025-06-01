محافظة أريحا: تصاعد وتيرة اعتداءات المستعمرين على المواطنين وممتلكاتهم

محافظة أريحا: تصاعد وتيرة اعتداءات المستعمرين على المواطنين وممتلكاتهم
وأشار زبيدات، اليوم الأحد، إلى أن المستعمرين أقاموا بؤرة استعمارية جديدة غرب بلدة العوجا شمال مدينة أريحا، موضحا أن البلدة مستهدفة من قبل قوات الاحتلال والمستعمرين كباقي قرى وبلدات المحافظة.
ونوه إلى أن المستعمرين قاموا بوضع بوابة حديدية لمنع وصول المواطنين إلى بلدة العوجا، إلى جانب مَدّ خطوط مياه لتحويل مجرى مياه نبع العوجا إلى المستعمرات بدلا من وصولها إلى المواطنين.
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