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استهداف ثانٍ خلال ساعات: شهيد و14 إصابة في استهداف الاحتلال نقطة توزيع مساعدات وسط قطاع غزة

استهداف ثانٍ خلال ساعات: شهيد و14 إصابة في استهداف الاحتلال نقطة توزيع مساعدات وسط قطاع غزة

2025-06-01 06:05:15
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة / PNN - أعلنت مصادر طبية، ظهر اليوم الأحد، استشهاد مواطن، وإصابة 14 آخرين، في استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي نقطة توزيع المساعدات قرب محور نتساريم وسط قطاع غزة.

ويعد هذا الاستهداف هو الثاني منذ صباح اليوم، بعد إطلاق النار صوب مواطنين أثناء توجههم لاستلام مساعدات إنسانية من نقطة توزيع مواصي رفح جنوبا، حيث أسفر عن استشهاد نحو 30 مواطنا، وإصابة 150 على الأقل، خمسة منهم بحالة موت سريري.

وتجدر الإشارة إلى أن قوات الاحتلال استهدفت قبل أيام نقطة توزيع مساعدات في رفح، ما أدى إلى وقوع إصابات، في خطوة تأتي- حسب تأكيدات أممية- لتهجير السكان قسرا، ضمن ما يبدو أنه استراتيجية للتطهير العرقي.

وبهذا تحولت مراكز توزيع المساعدات الخاصة بـ"مؤسسة غزة للإغاثة الإنسانية"، الإسرائيلية الأميركية المرفوضة أمميا، يوم أمس، إلى مصائد للقتل الجماعي، عدا عن التعمد في امتهان كرامة المواطنين، واجبارهم على النزوح وسط ظروف إنسانية كارثية.

MENAFN01062025000205011050ID1109621397

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